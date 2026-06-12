Moravskoslezskou Vesnicí roku jsou Dolní Životice na Opavsku

V krajském kole soutěže Vesnice roku 2026 letos v Moravskoslezském kraji zvítězily Dolní Životice na Opavsku. Obec tak postupuje do národního kola soutěže, jehož vítěz bude známý ve druhé polovině září. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Dolní Životice porotu zaujaly svou spolkovou činností i prací s mládeží. Za prvenství v krajském kole získá obec na své projekty půl milionu korun. "Dolní Životice zaujaly hodnoticí komisi příkladnou podporou mezigeneračního soužití, aktivní činností spolků, přístupem k rozvoji sociálních služeb, nadstandardní prací s mládeží i aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti. V soutěži Vesnice roku totiž nejde jen o upravená prostranství nebo investice do infrastruktury. Jde hlavně o lidi, jejich soudržnost, ochotu spolupracovat a pečovat o místo, kde žijí,“ řekla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková (ANO).
Slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se uskuteční ve vítězné obci 18. července. Ocenění si převezmou i zástupci ostatních obcí. Druhá v soutěži skončila Dolní Lomná na Frýdecko-Místecku a třetí příčku obsadila obec Chotěbuz na Karvinsku. Za druhé místo náleží odměna 150.000 korun, za třetí 100.000 korun. Peníze mohou obce použít na svůj rozvoj.
Dvanáctičlenná hodnoticí komise soutěže Vesnice roku každoročně posuzuje úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, úpravu veřejných prostranství, péči o zeleň a krajinu a také strategické dokumenty obce. Soutěž se letos koná potřicáté.