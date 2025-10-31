Starší byty kupují spíše developeři, lidé je moc nechtějí. Opravy jsou drahé

Martin Pjentak
  9:32
Lidé, kteří si kupují byt pro vlastní potřeby, stále méně sahají po nemovitostech v původním stavu. Raději volí již opravené byty, byť je to při koupi stojí více. Zařídit rekonstrukci je dnes totiž drahé a také časově náročné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Po levnějších „starých“ bytech proto v současnosti sahají hlavně investoři, kteří mají na opravy své vlastní firmy či lidi. Na uvedené situaci se shoduje většina z oslovených realitních rekonstr makléřů z moravskoslezského regionu.

„Lidé si dnes raději připlatí za byt po kvalitní a vkusné rekonstrukci, než aby sami sháněli řemeslníky a nechali si ho opravit. Protože sehnat spolehlivé řemeslníky není jednoduché, navíc je nutné je při práci ohlídat, to se málokomu chce, nebo na to nemají všichni čas,“ přiblížil realitní makléř Petr Roták z Frýdku-Místku.

Podle něj je to rozdíl ve srovnání s dřívějšími dobami, kdy mnoho lidí zvládlo opravit byt svépomocí. „Lidí, kteří si byt před rekonstrukcí koupí pro vlastní bydlení s tím, že si ho třeba svépomocí opraví, je dnes minimum. Jsou to jednotky případů,“ dodal.

Byty v kraji většinou kupují firmy z Prahy a z Brna

Funguje i generační rozdíl. „Všímám si, že mladí lidé tak do 35 let opravdu chtějí jít do hotového, nechtějí nic navíc řešit, zatímco lidé od těch 35 let nahoru už mají větší zkušenosti, zažili třeba rekonstrukci se svými rodiči, ještě si něco dodnes dokáží opravit,“ nastínil Stanislav Slovák z příborské Slovak reality.

Neznamená to však, že by o byty v původním stavu nebyl zájem. „Dnes je v devadesáti procentech kupují firmy, které si je samy opraví, a mají je jako investici, buď k pronájmu, nebo je následně prodají dráže,“ popsal Jan Kunz, regionální manažer pobočky realitní kanceláře Sting v Ostravě-Porubě.

„V Moravskoslezském kraji jsou dnes kupujícími v naprosté většině investoři z velkých měst, z Prahy nebo Brna. A ti se snaží kupovat co nejlevněji byty v původním stavu a pak je rekonstruují. Mají na to už své lidi, takže je to pro ně snadnější, byty pak většinou pronajímají,“ potvrdila Renáta Lokosová z havířovské kanceláře Reality Falcon.

Umakart, retro kuchyň i lino. Byty z minulosti jsou skvělou příležitostí

Podle ní jsou i další faktory, kvůli nimž kupci sahají po opravených bytech. „Když si lidé na koupi vezmou hypotéku, raději to mají už všechno v jednom balíku, než aby pak sháněli další peníze na opravy.“

„Roli hraje i kouzlo nového, tedy to, že jste první, kdo v takovém bytě bydlí,“ uvedl také Jan Kunz.

Důležitým faktorem je také to, kolik dnes lidé za opravu bytu zaplatí. „Například rekonstrukce bytu 3+1 vyjde i na 900 tisíc korun a více, ty ceny strašně vzrostly, před takovými sedmi lety to bylo třeba jen 600 tisíc,“ podotkl Kunz. Rozdíl v ceně mezi původním a opraveným bytem přitom bývá většinou nižší než cena, kterou by lidé zaplatili za rekonstrukci odbornou firmou.

Není rekonstrukce jako rekonstrukce

Makléři se přitom shodují, že na trhu se často objevují nemovitosti označované prodávajícími jako po rekonstrukci, což však neodpovídá zcela realitě.

„Byt, který měl rekonstrukci třeba před deseti lety a už je notně vybydlený, se v rámci prodeje za rekonstruovaný moc považovat nedá. Je tam třeba bonus v podobě vyzděného jádra, ale jinak je zřejmé, že jsou tam nutné další opravy,“ řekl Petr Roták.

„Majitelé nabízejí jako byty po rekonstrukci i takové, které měly větší opravu třeba před patnácti či dvaceti lety. Jsou už ale za tu dobu vybydlené, radíme je spíše označovat za dobrý původní stav. Přesto si o ně lidé říkají vysoké částky, které neodpovídají realitě,“ poznamenal Kamil Kůs z ostravské Kaktus Reality.

„Bohužel k nám ještě nedorazil nějaký standard, jak by měly byty po rekonstrukci vypadat. Že by k tomu měly patřit třeba i vyměněné vstupní i interiérové dveře, vyměněné radiátory, podlahy v jedné rovině bez prahů, jak je to u novostaveb. Většina rekonstrukcí splňuje takové požadavky jen částečně, mnohdy to bývá spíše takový kočkopes.“

