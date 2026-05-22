Dětí je málo. Školky už berou i dvouleté, některá města začínají řešit slučování

Martin Pjentak
  14:02aktualizováno  14:02
Některé mateřské školy v Moravskoslezském kraji už začínají po letošních zápisech pociťovat slábnoucí ročníky. Dětí v kraji se totiž v posledních letech rodí stále méně. Města tak v blízké budoucnosti čeká řešení toho, jak se s úbytkem žáků ve školkách vypořádat. Například slučováním.
ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zatímco v letech 2013 až 2022 se v Moravskoslezském kraji rodilo ročně v průměru 12 tisíc dětí, s rokem 2023 začala čísla prudce klesat. V roce 2023 tak bylo jen 9 629 novorozenců, o rok později 8 610 dětí a loni 8 170 dětí.

Jako první ve vzdělávacím systému se s tímto úbytkem začínají potýkat mateřské školy. Situace se ale liší podle jednotlivých měst.

„V Opavě bylo podáno celkem 577 žádostí, z toho 450 žádostí po odstranění duplicit, tedy reálný počet dětí, které mateřskou školu skutečně potřebují. Oproti předchozímu roku bylo podáno o 191 žádostí méně. Tento pokles souvisí s demografickým vývojem posledních let,“ informovala například vedoucí odboru školství na opavském magistrátu Andrea Štenclová.

Výrazný úbytek zaznamenali při letošních zápisech také v Havířově. „Přijato bylo celkem 444 dětí. Oproti loňskému roku je to o 106 dětí méně,“ popsala mluvčí tamní radnice Rosalie Seidl Pokorná.

Jsou ale i výjimky, například v Krnově nastoupí v září do školek o dvacet dětí více než loni, zhruba stejné počty nových dětí v mateřinkách budou mít rovněž ve Frýdku-Místku.

„Frýdek-Místek se v rámci kraje odlišuje tím, že zde došlo k nárůstu počtu narozených dětí,“ upozornila mluvčí magistrátu ve Frýdku-Místku Jana Musálková Jeckelová.

Úbytek dětí je dobrou zprávou pro rodiče, kteří mají zájem umístit do školky i své potomky mladší tří let, v minulosti však naráželi na plné kapacity.

Roste počet dětských skupin, náhrady jeslí. I na ně však dopadá nízká porodnost

„V reakci na klesající počty dětí lze uplatnit více opatření, jedním z nich je častější přijímání dětí mladších tří let, které se v minulosti z důvodu naplněných kapacit do mateřských škol nedostaly,“ nastínila mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.

„Přijímá se více dvouletých dětí, od září také vznikne jedno speciální oddělení pro dvouleté děti s chůvou. Zatím jsme vždy otevřeli všechna oddělení všech školek. Pravdou je, že počet dětí ve třídě klesá,“ řekla k situaci v Kopřivnici mluvčí tamní radnice Lucie Macháčková.

Připomněla, že v předchozích letech zažívaly kopřivnické školky naopak přetlak. „Takže už nemusíme mít ‚na výjimku‘ 26 dětí ve třídě,“ dodala mluvčí.

Jedním z nástrojů, které novela umožňuje, je slučování mateřských škol, a to s cílem efektivně přizpůsobit síť škol měnícím se demografickým trendům

V Opavě zůstane kapacita školek nenaplněná i po přijetí všech mladších dětí, jejichž rodiče projevili zájem o umístění do mateřinek.

„Tento nadbytek kapacit je nutné systémově řešit v návaznosti na novelu školského zákona, která nově stanovuje pravidla pro optimalizaci sítě škol a školských zařízení. Jedním z nástrojů, které novela umožňuje, je slučování mateřských škol, a to s cílem efektivně přizpůsobit síť škol měnícím se demografickým trendům,“ upozornila na možnosti dalšího vývoje Andrea Štenclová.

Hrozba slučování tak visí nad mateřinkami i v dalších městech. „Město bude sledovat naplněnost svých škol a nejpozději k 30. září 2028 musí každá škola zřizovaná městem splnit tyto požadavky (mít aspoň 180 dětí, pozn. red.).

Pokud ne, do 31. prosince 2028 musí být sloučena s jinou školou. Město má právo určit, která z nich zůstane zachována a která se připojí,“ vysvětlila havířovská mluvčí.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Komplikace na trati z Prahy do Berouna. Vlak se srazil s autem

Ilustrační snímek.

Na železničním přejezdu v Dobřichovicích u Prahy se dnes odpoledne srazil vlak s autem, nehoda se obešla bez zranění. Provoz na trati mezi Berounem a Prahou musel být v úseku Řevnice-Radotín...

22. května 2026  15:42

Splašení koně narazili s povozem do stromu. Zranily se i děti, pro muže letěl vrtulník

Splašení koně v Rožnově pod Radhoštěm narazili s povozem do stromu, pro...

Splašení koně, povoz nabouraný do stromu a zranění dvou dětí a muže, pro něhož musel letět do Rožnova pod Radhoštěm záchranářský vrtulník. Původně idylická odpolední vyjížďka koňským povozem v...

22. května 2026  15:42

Nová rozhledna na Velkém Kosíři bude mít schody zvenku. Starou odstřelí

Podoba budoucí nové rozhledny na Velkém Kosíři na Prostějovsku. (květen 2026)

Dny zavřené rozhledny na vrcholu Velkého Kosíře na Prostějovsku jsou definitivně sečteny. Valná hromada Mikroregionu Kosířsko dnes rozhodla o stavbě nové vyhlídky. Vznikat má začít příští rok,...

22. května 2026  15:32

Prachatice získaly jako první město v ČR titul od cyklistické Tour de France

ilustrační snímek

Prachatice získaly jako první město v České republice označení Cycle City, které udělují organizátoři cyklistické Tour de France. Titul obdrží místa, která se...

22. května 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Plzeň monitoruje v budovách úniky vody, inovativní systém snižuje spotřebu

Přes 350 budov v Plzni patřících 50 subjektům je vybavených technologií detekce úniku vody. Řešení plzeňské společnosti nextdrop umožňuje okamžitý zásah, který...

22. května 2026  13:39,  aktualizováno  13:39

Na brněnském náměstí se tančí, hoduje, ale i hádá a uráží. Proti sjezdu vystoupil Rajchl

Sudetoněmecké krajanské sdružení uspořádalo akci Brno u jednoho stolu, odpůrci...

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  15:14

Sporná silnice přes Plzeň se odkládá o několik let, prioritou je okruh

Provizorní silnice propojující Jateční třídu s ulicí Na Roudné v Plzni pod...

Prioritou je dostavba východní části silničního okruhu Plzně, realizace kontroverzního průtahu přes město se odsouvá. To jsou výstupy z posledního jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a...

22. května 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Směrem na Karlovy Vary je dálnice uzavřená, na místě zasahují složky IZS.

22. května 2026  13:42,  aktualizováno  15:02

ÚOHS se zabývá zakázkou na dodávku nábytku pro Sanatorium Pálava za 24 mil. Kč

ilustrační snímek

Zakázkou na dodávku laminovaného nábytku pro Sanatorium Pálava, které má v druhé polovině roku otevřít společnost Jihomoravská zdravotní, se zabývá...

22. května 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Gang dealerů rozprodal deset kilo kokainu za 15 milionů. Vozili ho z Prahy

Dealery kokainu zadrželi kriminalisté ve spolupráci se zásahovou jednotkou.

Kriminalisté a vyšetřovatelé z jihočeského Toxi týmu společně se zásahovou jednotkou zadrželi dealery prodávající kokain v Jihočeském kraji. Šest mužů skončilo ve vazbě. Podle policie rozprodali...

22. května 2026  14:52

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Mokřadní exkurze v Jablonném

ilustrační snímek

Jak se tvoří mokřady? Kdo v nich žije? A proč jsou pro nás důležité?

22. května 2026  14:48

Zlínský kraj hledá pěstouny, největší nedostatek je u dlouhodobé pěstounské péče

ilustrační snímek

Zlínský kraj hledá další pěstouny, zejména pro děti školního věku, sourozenecké skupiny nebo děti s handicapem. Největší nedostatek pěstounů je u dlouhodobé...

22. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

