Kola pro americké vlaky, instantní kaši Japoncům. Firmy z kraje expandují do světa

„Jde o v pořadí třináctou linku, kterou jsme vyrobili. Linky vznikají v Krnově, ale jednotlivé díly dodávají firmy z celé republiky,“ uvedl Martin Klepáč, ředitel společnosti Lisa Tech.

Americký trh je pro řadu moravskoslezských firem strategický. Například společnost Bonatrans z Bohumína, výrobce železničních kol, do USA exportuje dlouhodobě.

„USA je pro nás největším exportním trhem mimo EU. Od roku 2020 jsme tam vyvezli výrobky za 1,5 miliardy korun,“ uvedl marketingový ředitel Bonatransu Marcel Ujfaluši s tím, že převážnou část dodávek tvoří monobloková kola pro příměstské vlaky a metro třeba v New Yorku, Chicagu nebo ve Washingtonu DC.

Jakékoli změny v obchodní politice USA ale mohou mít na dovozce dopad. Tuto nejistotu vnímá i skupina Cylinders Holding.

„Ve Spojených státech rozvíjíme produkci systémů pro skladování a přepravu technických plynů, vodíku a CNG,“ uvedl generální ředitel Jan Světlík s tím, že firma v USA před dvěma lety založila dceřinou společnost Atlanta Cylinders.

V dolech na mnoha místech světa jezdí důlní vozíky firmy Ferrit z Frýdlantu nad Ostravicí. (21. února 2025)

Vedle Spojených států se firmám z Moravskoslezského kraje daří pronikat i na další trhy. Do sousedního Polska se podařilo vstoupit a setrvat například frýdlantské společnosti Ferrit, která se zaměřuje na důlní technologie.

Její závěsná akumulátorová lokomotiva se na polském trhu prosadila jako první svého druhu a podle vyjádření firmy otevírá nové možnosti expanze do dalších zemí. Akumulátorové lokomotivy se do té doby v dolech využívaly jen pro transport lehčích předmětů.

„Tento projekt jasně ukazuje, že české technologie mají v důlním průmyslu pevné místo a dokážou konkurovat i těm největším hráčům na trhu,“ konstatoval Petr Mohelník, generální ředitel společnosti Ferrit.

„Lokomotiva zvládla extrémní podmínky 1 019 metrů pod povrchem a úspěšně transportovala celkem 169 výztuží během 20 dnů s celkovou ujetou vzdáleností 260 kilometrů,“ popsal.

Společnost Semix Pluso, sídlící v Oticích na Opavsku, se loni poprvé dostala do Japonska s bezlepkovými instantními kašemi. „Cesta na japonský trh trvala více než dva roky a zahrnovala splnění přísných importních podmínek,“ uvedl exportní ředitel firmy Petr Vavrečka.

Dodávky černého uhlí na Ukrajinu

Své produkty do zahraničí úspěšně dodává také sviadnovská firma Huisman Czech Republic, která se podílí na výrobě námořních jeřábů pro japonskou společnost Toyo Construction. „Podílíme se na výrobě důležitých komponentů, které následně putují do Rumunska k finální montáži, odkud budou přepraveny do Japonska,“ uvedl ředitel firmy Karel Pavlíček.

Složitá situace v domácí ekonomice i ve světě přináší i paradoxní zjištění. Například těžební společnost OKD našla odběratele v překvapivém teritoriu, ze kterého se uhlí dříve spíše vyváželo.

„Loni jsme ztratili významného zákazníka Liberty Ostrava a rovněž dodávky do Třineckých železáren měly spíše klesající tendenci, museli jsme tedy hledat nové zákazníky,“ konstatovala mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková. „To se nám podařilo a v současnosti dodáváme zajímavé objemy koksovatelného uhlí do tří velkých hutí na Ukrajině.“