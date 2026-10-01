Moravskoslezský kraj bude využívat vězně na pomocné práce

Organizace zřizované Moravskoslezským krajem budou zaměstnávat vězně. Kraj se na tom dohodl s Vězeňskou službou ČR a instituce dnes podepsaly memorandum o spolupráci. Novinářům to sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
"Na základě memoranda budou moci organizace zřizované krajem využívat k pomocným pracím osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Půjde o dobrovolné aktivity vězňů, kteří se tak budou lépe připravovat na návrat do běžného života. Zároveň to pomůže krajským organizacím zajistit práce, které se dlouhodobě nedaří personálně obsazovat," uvedla Birklenová.
Konkrétní aktivity si budou domlouvat krajské organizace s jednotlivými věznicemi. Vězně budou využívat například na pomocné technické a úklidové práce, údržbu areálů, péči o zeleň a další manuální činnosti podle aktuální potřeby. Pomáhat budou především v sociálních a zdravotnických zařízeních.
"Tato spolupráce může být významnou pomocí v resocializaci odsouzených, ale taky přínosem pro krajské domovy a další zařízení. Půjde o vězně zařazené vězeňskou službou do pracovních programů, tedy ty, kteří jsou pro tyto činnosti mimo věznici vhodní a nepředstavují bezpečnostní riziko," uvedl hejtman Josef Bělica (ANO).
První spolupráce by mohla fungovat mezi novojičínským Domovem Duha a Věznicí Heřmanice. Odsouzení by v domově měli natřít zahradní mobiliář a opravit chodníčky. Krajské organizace vždy zajistí potřebné pracovní pomůcky či materiál, přeprava pracovníků na místo bude úlohou věznic. Vězni budou pracovat ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Většinou budou v krajských organizacích pracovat o víkendech nebo odpoledne.
"Vězeňská služba dlouhodobě usiluje, aby výkon trestu cíleně směřoval k bezpečnému návratu odsouzených do běžného života. Jejich zapojení do činností ve prospěch samospráv považujeme ve vztahu k úspěšné pracovní a sociální rehabilitaci za klíčový faktor, neboť významně posiluje jejich pocit odpovědnosti, ale také užitečnosti. Benefitem je taky posílení jejich pracovních návyků a praktických dovedností,“ řekl generální ředitel Vězeňské služby ČR Tomáš Hůlka.
Věznice a krajské organizace se budou propojovat prostřednictvím speciální webové aplikace, kterou připravil krajský úřad. Krajská zařízení on-line zadají své požadavky, na které budou moci věznice reagovat nabídkou pomoci.