Teplo v moravskoslezských městech za dekádu zdražilo na dvojnásobek, vývoj je nejistý

Darek Štalmach
  13:22aktualizováno  13:22
Během posledních deseti let se ceny tepla ve městech Moravskoslezského kraje často i zdvojnásobily. Například v Ostravě nyní podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) obyvatelé zaplatí 2,6krát více než v roce 2015, nejdražší teplo však měli v Bruntálu a v Opavě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Radnice a magistráty velkých měst v regionu volily různé způsoby modernizace teplárenství, výsledná cena je ale často podobná.

Před deseti lety byla cena tepla v kraji relativně jednotná, pohybovala se kolem 500 Kč/GJ. Dnes v rámci kraje vedle sebe existují místa, kde lidé platí za stejnou komoditu třeba i o 75 procent více než jejich sousedé o pár kilometrů dál.

Nejlevnější teplo v kraji si pro rok 2026 drží Bohumín a Třinec.

V Bohumíně, který těží ze strategické smlouvy s elektrárnou v Dětmarovicích, zaplatí lidé přibližně 769 Kč/GJ. Třinec se drží na úrovni 832 Kč díky napojení na odpadní teplo z tamních železáren.

Stoupnou hlavně ceny vody a tepla, služby zajišťované městy spíše nezdraží

„Cena tepla se odvíjí od cen paliv na trhu. Energetika Třinec se postupně odklání od uhlí, což se zřejmě v budoucnu projeví v růstu ceny. Zatím je ale cena pro občany výhodná a klientů mírně přibývá,“ konstatoval mluvčí třineckého magistrátu Stanislav Cieslar.

Největší cenový šok statisticky zažili obyvatelé Ostravy. Z pozice nejlevnějšího města kraje (454 Kč v roce 2015) se vyšplhala na 1 176 Kč v roce 2025. Paradoxem je, že ačkoliv se v ostravských teplárnách společnosti Veolia stále topí uhlím, lidé už platí ceny odpovídající využívání „čistých“ zdrojů.

Hlavním důvodem jsou podle zástupců teplárny emisní povolenky. Jejich cena během posledních deseti let vzrostla ze sedmi na 75 a více eur.

„Současně výrazně narostly i ceny uhlí, elektřiny, investic, oprav, údržby i mzdové náklady,“ konstatoval Jakub Tobola, obchodní ředitel skupiny Veolia, která většinu tepláren v kraji provozuje. „Cestou, jak stabilizovat cenu, je odchod od fosilních paliv, snižování nákladů na oxid uhličitý a vyšší účinnost výroby.“

Havířovský experiment skončil neúspěchem

Změna by v Ostravě měla přijít během několika let. Stavba plynového potrubí z Děhylova do teplárny v Ostravě–Třebovicích se už chystá, do konce desetiletí by vše mělo být hotovo.

Na dřevní štěpku už například přešla teplárna Veolie ve Frýdku-Místku. Dále do bytů jej přenáší městská společnost Distep. Cena za GJ se tam za deset let zvýšila ze 450 na 1 090 korun.

„Změny cen odpovídají změnám u primárního dodavatele. Klíčem k jejich udržení je přechod z černého uhlí a soustavná modernizace,“ vysvětlil ředitel Distepu Jiří Čuda důvody zdražení.

Experiment s hledáním nových zdrojů tepla má za sebou Havířov. Po několikaleté snaze zajistit nové zdroje město opět podepsalo dlouholetou smlouvu na dodávky tepla s Veolií. Havířov, kde se cena za deset let zvýšila o 104,6 procenta, tak i nadále bude odebírat teplo z karvinské teplárny.

Zatímco velká města spoléhají na korporátní dodavatele, Nový Jičín sází na vlastní investice. Mezi lety 2019 a 2026 město do tepelného hospodářství vložilo 133 milionů korun. Cena se i tak zvýšila o téměř 120 procent.

„Nemáme křišťálovou kouli, geopolitický vývoj nelze predikovat. Investice mají za cíl udržení přijatelné hladiny ceny a zabránit jejímu skokovému zvyšování,“ vysvětluje místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Podobný tlak cítí i v Krnově, kde také přešli na spalování štěpky. „Máme teplárnu společnosti Veolia, ale kvůli rostoucím cenám do budoucna počítáme s diverzifikací zdrojů tepla,“ potvrzuje mluvčí radnice Dita Círová.

Nejdražšími místy kraje tak byl v minulém roce Bruntál (1 345 Kč/GJ) a Opava (1 286 Kč/GJ). Pro průměrnou rodinu v panelovém bytě se spotřebou 25 GJ ročně to znamenalo výdaj přes 33 tisíc korun. V Bohumíně stejná rodina zaplatí jen 19 tisíc.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Metro Českomoravská finišuje s rekonstrukcí, už je známý termín otevření

Vítězný návrh Maxima Velčovského a edit! architects stanice metra linky B...

Zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská se po více než roční rekonstrukci otevře už brzy. Dopravní podnik oznámil termín, rekonstrukce se tak stíhá podle plánu do zahájení mistrovství světa v...

4. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:35

Hrabalova chata se stala kulturní památkou, má tak ochranu i pro další generace

Hrabalova chata v Kersku.

Chata spisovatele Bohumila Hrabala v Kersku na Nymbursku je nově kulturní památkou, rozhodlo o tom ministerstvo kultury. Objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. V roce 2024 zde bylo otevřeno...

4. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

První z obviněných kvůli pískovně v Černovicích míří k soudu

ilustrační snímek

První z obviněných v kauze pískovny v Brně-Černovicích míří k soudu, krajský soud jednání nařídil na druhou polovinu dubna. Vyplývá to z justiční databáze. Jde...

4. března 2026  13:53,  aktualizováno  13:53

Představení Ochotníků z Rantířova přispěje na opravu zázemí hospice

ilustrační snímek

Tradiční benefiční představení Ochotníků z Rantířova letos pomůže s opravou zázemí domácího hospice Bárka v jihlavské Mahenově ulici. Dvě představení hry...

4. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velikonoce 2026: Kdy budou mít obchody zavřeno a proč se na Velký pátek nesmí prát prádlo?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale pro mnohé také oslavou příchodu jara a probouzející se přírody. Zatímco věřící si připomínají zmrtvýchvstání Ježíše Krista, lidové tradice se...

4. března 2026  15:21,  aktualizováno  15:24

Retail Summit 2026: Zdravé vztahy jako motor růstu retailu

4. března 2026  15:16

Olomoucké muzeum má nový vzdělávací cyklus Civilizace, otevře ho egyptolog

ilustrační snímek

Vlastivědné muzeum v Olomouci (VMO) nabídne návštěvníkům výstavně-vzdělávací cyklus Civilizace. Prostřednictvím výstav, přednášek a debat chce zkoumat otázku,...

4. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

McDonald's míří do krajiny rybníků. Nová restaurace otevřela v Třeboni

4. března 2026  15:14

V Brně otevře nové nákupní centrum, ve slavnostní den obchody nabídnou slevy

Na severu Brna ve čtvrtek 5. března 2026 nové nákupní centrum OC Kaskády...

Dvě desítky nových obchodů od potravin a drogerie přes oblečení až po hobbymarket nebo hračky rozšíří už od čtvrtka nákupní možnosti lidí žijících zejména na severu Brna. U výpadovky na Svitavy vedle...

4. března 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Lipně je teď tolik sinic, jako mají přes léto rybníky. Značí to závažnější problémy

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

Množství sinic v lipenské přehradě je letos i v zimě extrémně vysoké. Odpovídá hodnotám, které vykazují produkční rybníky v létě. Vyplývá to z analýzy vědců z Biologického centra Akademie věd ČR v...

4. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Za hranicemi telekomunikací: Zkoumání deterministických cest k podnikatelskému úspěchu v agentní éře

4. března 2026  14:56

Ostravští kriminalisté objasnili sérii 90 vloupání, škoda byla 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit sérii 90 případů vloupání do různých objektů a automobilů. Na svědomí ji podle policistů má nezávisle na sobě...

4. března 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.