Moravskoslezský kraj dokončil modernizaci Centra rodinné podpory v Karviné

Moravskoslezský kraj dokončil rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Modernizace za 17,2 milionu korun umožnila sjednotit služby organizace do jednoho místa. Novináře o tom dnes informovala Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
Centrum rodinné podpory, dříve známé jako Centrum psychologické pomoci, poskytuje odborné sociální poradenství i psychologickou podporu rodinám a jednotlivcům, doprovází pěstounské rodiny a připravuje žadatele o náhradní rodinnou péči. Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a celého bývalého karvinského okresu a jsou pro ně zdarma.
"Rekonstrukce umožnila přestěhovat do budovy také vedení organizace a ekonomické oddělení, které zajišťuje provoz osmi detašovaných pracovišť v celém Moravskoslezském kraji. Celkem tady bude pracovat 22 zaměstnanců," uvedla Chlebounová.
Díky novým prostorům budou mít klienti více soukromí a větší komfort. S psychology a sociálními pracovníky v centru řeší problémy, jako jsou rozvod, mezigenerační konflikty nebo třeba psychické obtíže dětí. Zaměstnanci jim pomáhají také s řešením náhradní rodinné péče.
"Lidé, kteří přicházejí do Centra rodinné podpory, často řeší věci, které by nechtěl řešit nikdo z nás. O to důležitější je, aby měli místo, kde se cítí v bezpečí a kde je někdo opravdu vyslechne. Naši psychologové a sociální pracovníci odvádějí náročnou práci a je dobře, že jim teď můžeme nabídnout prostředí, které jim ji usnadní,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální věci Stanislav Kopecký (ANO).