Moravskoslezský kraj dokončil opravu silnice mezi Vrbnem a Heřmanovicemi

Moravskoslezský kraj dokončil rekonstrukci téměř devítikilometrového úseku silnice II/445 mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi na Bruntálsku. Stavba stála 74 milionů korun, z toho 63 milionů korun pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Zbývající náklady uhradil kraj ze svého rozpočtu. Opravená komunikace je už v plném provozu. ČTK to řekla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
Podle náměstka hejtmana pro dopravu Radka Podstawky (ANO) kraj při modernizaci silniční sítě využívá evropské dotace všude, kde je to možné. Rekonstrukce podle něj zvýšila únosnost komunikace, zlepšila odvodnění okolí a přispěla k vyšší bezpečnosti i komfortu silniční dopravy.
Stavební práce se odehrávaly mezi mosty ve Vrbně pod Pradědem a v Heřmanovicích. Součástí rekonstrukce byla výměna povrchu vozovky, recyklace podkladních vrstev, obnova krajnic i úpravy odvodnění. Stavbaři mimo jiné prohloubil příkopy, odstranili některé pařezy v okolí komunikace, doplnili svodidla a směrové sloupky a stavebně upravili 18 propustků.