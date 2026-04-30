Moravskoslezský kraj finančně podpoří výstavbu domova pro seniory v Bohumíně

Moravskoslezský kraj pomůže Bohumínu na Karvinsku financovat plánovaný domov pro seniory. Stavba za zhruba 300 milionů korun je největší investicí do sociální oblasti v historii města. Kraj na ni přispěje 80 milionů korun. Město a kraj dnes dohodu o vzájemné spolupráci potvrdily uzavřením memoranda.
Stavbou domova pro seniory město reaguje na stárnutí populace a rostoucí poptávku po pobytových službách pro seniory. "Dnešní stvrzení spolupráce je krokem, který nám umožňuje pokračovat v přípravě projektu s větší jistotou," uvedl starosta Bohumína Lumír Macura (nestr.).
Nové zařízení má sloužit jako klasický domov pro seniory a současně vytvoří i zázemí pro osoby s demencí nebo jiným onemocněním vyžadujícím specializovanou péči. Memorandum zavazuje kraj, že v letech 2028 a 2029 přispěje Bohumínu po 40 milionech korun.
Objekt vznikne v severní části města. Součástí areálu má být i společenské zázemí, služby nebo venkovní plochy pro odpočinek. Stavba domova pro zhruba stovku klientů by měla začít v roce 2028, s dokončením se počítá o dva roky později. Do budoucna je v lokalitě plánována také výstavba bytových a řadových domů, které by komplex pro seniory doplnily a společně s ním vytvořily novou obytnou čtvrť.