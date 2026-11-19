Růst zájmu návštěvníků hlásí i řada turistických cílů v kraji. „V hromadných ubytovacích zařízeních v Moravskoslezském kraji se ubytovalo celkem 378,5 tisíce hostů, z toho bylo více než 84 tisíc cizinců,“ popsal návštěvnost kraje v červenci, srpnu a září Jan Dehner z ostravské Krajské správy Českého statistického úřadu.
Čísla ukazují meziroční nárůst o 4,5 procenta, ale právě cizinců v kraji přibylo ještě výrazněji – v červenci, srpnu a září se jich na severu Moravy a ve Slezsku ubytovalo o 7 procent víc než o rok dříve.
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Dolní Vítkovice v návštěvnosti dýchaly na záda Praze. Boduje i ostravská zoo
„Nejvíce zahraničních hostů přijelo z Polska. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 27 416, což bylo o 17,9 procenta více než loni,“ upřesnil Dehner s tím, že následuje necelých 19 tisíc Slováků s meziročním nárůstem o 7,6 procenta a přes 7 tisíc Němců, jichž kraj přilákal o 16,8 procenta víc než loni.
Tuzemských cestovatelů přibylo o 3,9 procenta. „Průměrný počet přenocování domácích návštěvníků v Moravskoslezském kraji byl vyšší, čítá 3 noci, než v případě zahraničních hostů, kteří tam strávili v průměru 2,2 noci,“ uvedl Dehner.
Počtem návštěvníků je kraj osmý v republice, průměrný počet přenocování jej řadí na sedmé místo pomyslného tuzemského žebříčku krajů.
Ostravu už dohánějí Jeseníky
V nejnavštěvovanějších Beskydech se ubytovalo přes 129 tisíc turistů a Ostravu se 77 tisíci hosty pomalu dohánějí dříve méně navštěvované Jeseníky, které hlásí přes 64 tisíc ubytovaných. Rostou ale i další oblasti.
„Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenalo Opavské Slezsko, kam do hromadných ubytovacích zařízení zavítalo 47 722 hostů, což je asi o 7,6 procenta více,“ doplnila krajská mluvčí Nikola Birklenová.
V návštěvnosti rostou i místa, která do nedávné doby k turistickým tahákům nepatřila. Nárůst zájmu o 130 procent při komentovaných prohlídkách města zaznamenala například Karviná. „Mezi účastníky převažovali místní obyvatelé, nechyběli ale ani návštěvníci ze Vsetína, Frýdku-Místku, Vyškova, Karlových Varů nebo polské Ratiboře,“ přiblížila uplynulou sezonu vedoucí Městského informačního centra v Karviné Leona Hasníková.
Návštěvnost v létě a září
Lidé se v Karviné například dozvědí, kde kdysi stával židovský templ nebo kudy projížděly karvinské tramvaje. „Komentované prohlídky se do ulic vrátí v dubnu 2027. Připravené jsou nové termíny a počítá se i s rozšířením výkladu o další zajímavosti,“ přiblížila mluvčí města Monika Danková.
Polepšila si také například krnovská rozhledna na Cvilíně, na kterou v letní sezoně vystoupalo o patnáct set lidí víc než loni a hlásí tak 19 508 návštěvníků. Blízký poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže přivítal už 82 tisíc osob, což je více než loni za celý rok.
„Není se co divit, že zájem roste. Tyto dvě památky totiž nelze přehlédnout, ať přijíždíte z jakékoliv strany, takže i část těch, kdo městem pouze projíždí, se na Cvilín vydá jen tak ze zvědavosti,“ říká Markéta Mintálová z krnovského turistického informačního centra.