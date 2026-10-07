Moravskoslezský kraj obnoví s Polskem zničený hraniční most

Moravskoslezský kraj bude spolupracovat s polskou obcí Branice při obnově hraničního mostu mezi Držkovicemi na Opavsku a polskými Dzierzkowicemi. Most přes řeku Opavu je od předloňských povodní neprůjezdný. Stavba bude stát zhruba 80 milionů korun, česká strana zaplatí polovinu. Most by měl být dokončen do roku 2032. Zástupci obou stran dnes podepsali memorandum o spolupráci. Novinářům to sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
Voda most při povodních zcela zaplavila, hladina dosahovala až nad úroveň vozovky. Extrémní průtoky vymlely říční dno a obnažily základy pilíře do hloubky několika metrů. "Odborné posudky vyhodnotily opravu jako nemožnou, je tedy nutná demolice celé mostní konstrukce. Tento most je důležitý pro přeshraniční propojení České republiky a Polska, proto považuji společný postup při jeho obnově nejen za logický, ale i nezbytný," řekl hejtman Josef Bělica (ANO).
Obě strany budou spolupracovat při přípravě projektové dokumentace, povolovacích procesech, výběru zhotovitele i při výstavbě. Kraj na obnovu mostu získal peníze od státu z programu Živel 1.
"Nový most nebude pouze náhradou za poškozenou stavbu. Stane se symbolem vzájemné spolupráce, solidarity a společného úsilí o obnovu území postiženého povodněmi. Podepsaná dohoda zároveň potvrzuje náš dlouhodobý zájem rozvíjet přeshraniční vztahy a společně řešit infrastrukturní projekty významné pro další rozvoj česko-polského příhraničí," řekl starosta obce Branice Sebastian Baca.