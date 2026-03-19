Moravskoslezský kraj odmítá návrh na změnu rozdělení daňových příjmů

Moravskoslezský kraj nesouhlasí s posledním návrhem na změnu rozdělení daňových příjmů krajům. Kvůli tomuto návrhu rozpočtového určení daní (RUD) by totiž krajský rozpočet přišel o více než 600 milionů korun. Kraj to považuje za nepřijatelné, řekla ČTK mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
Kraje úpravu rozpočtového určení daní navrhovaly už v minulém volebním období, shodlo se na něm 11 ze 14 krajů. Sněmovna ale úpravu nestihla projednat. Asociace krajů ČR (AKČR) v pondělí jednala s vládou o změnách na rozdělení výnosů z daní mezi jednotlivé regiony. V případě, že se kraje dohodnou, aniž by se zvýšil jejich podíl na celkovém inkasu, vláda bude s návrhem dál pracovat, řekl po jednání předseda asociace a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
"Moravskoslezský kraj se k uvedenému návrhu od počátku stavěl negativně, neboť návrh nereflektoval doporučení na volbu kritérií a vah Komisí Rady AKČR pro financování a majetek krajů, které vycházelo z analýzy skutečných výdajů krajů z let 2017 až 2019. Vládní návrh toto nerespektoval a stanovil si vlastní váhy a kritéria bez ekonomického zdůvodnění nebo provedení analýzy," uvedla mluvčí.
V loňském roce kraj získal z daňových příjmů 11,271 miliardy korun. Podle nově navrhovaných kritérií by to ale bylo jen 10,603 miliardy korun. "Negativní dopad do rozpočtu by tak představoval částku zhruba 668 milionů korun, což je nepřijatelné i s ohledem na to, že jde o strukturálně postižený kraj," uvedla Birklenová.
Ke strukturálně postiženým regionům kromě Moravskoslezského kraje patří ještě Ústecký a Karlovarský. Jde o regiony s dlouhodobými ekonomickými a sociálními problémy způsobenými útlumem těžkého průmyslu a těžby.
Hejtmani s vládou jednali i o růstu platů ve veřejném sektoru, což pro kraj bude znamenat další náklady. "Celkový finanční dopad činí 191 milionů korun, v tomto dopadu nejsou zahrnuty nemocnice a platy pedagogických pracovníků, jejich navýšení očekáváme, že zajistí stát," uvedla Birklenová. Kraj v této souvislosti už připravuje úpravu rozpočtu. Počítá s navýšením provozních příspěvků organizacím o 133 milionů korun z rozpočtové rezervy. "Zbývající část prostředků pokryjeme úspornými opatřeními v rámci krajského hospodaření," doplnila mluvčí.
Kraje budou v červnu jednat s vládou ještě o financování oprav silnic nižších tříd. Moravskoslezský kraj bude požadovat 216 milionů korun. "To odpovídá částce, které kraj pravidelně získal od státu při celkové dotaci pro kraje v objemu čtyř miliard korun," řekla mluvčí.
Závěrečný účet za loňský rok kraj zatím nezveřejnil, obvykle se jím zastupitelé zabývají na červnovém zasedání. Podle mluvčí ale hospodaření kraje za rok 2025 skončilo schodkem 21 milionů korun.