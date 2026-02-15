Sníh komplikuje v Moravskoslezském kraji dopravu. Napadlo až 15 centimetrů

Před namrzajícími vozovkami varují silničáři na Opavsku, kde se místy mohou tvořit i sněhové jazyky. V Mostech u Jablunkova na Frýdecko-Místecku musí být řidiči opatrní kvůli nebezpečí akvaplaningu. Na D1 mezi kilometrem 375 a 360 je kluzká vozovka, obdobné to je i na silnici I/56 mezi kilometry 39 a 52 nebo na dálnici D48, zhruba mezi kilometry 44 a 55 ve směru na Český Těšín.
„V rámci Moravskoslezského kraje jsou hlavní tahy a komunikace s opatrností sjízdné. Od půlnoci jsme v souvislosti s klimatickými podmínkami přijali 16 oznámení o dopravních nehodách,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Část Česka zasype sníh, na Moravě a ve Slezsku napadne až 15 centimetrů
Silnice I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, byla ráno v obou směrech uzavřena, a to od křížení Kunčice u Bašky a Frýdlantu nad Ostravicí. „Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci,“ řekla Jiroušková. Policisté navíc řešili poblíž místa uzavření silnice I/56 havárii osobního auta v Metylovicích. Řidička dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku. Byla předána zdravotníkům.
Silnice I/56 je na Frýdecko-Místecku rovněž uzavřena ve zhruba pětadvacetikilometrovém úseku z Frýdlantu nad Ostravicí přes Bílou na Horní Bečvu. Celou zimu je tam silnice zavřená pro nákladní auta s hmotností nad 12 tun. Silnice totiž vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance, nesmí se tam solit a kamiony proto mívají v kopcích problémy.
Hasiči v neděli na síti X uvedli, že od sobotních 18:00 do nedělních 06:00 měli v souvislosti s počasím 18 zásahů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo hustého sněžení. Řešili také dopravní nehody a auta mimo silnici.
Od sobotního večera do nedělního rána napadlo v Beskydech až 15 centimetrů sněhu, jinde v kraji do deseti centimetrů. Meteorologové v neděli ráno a dopoledne očekávají většinou zataženo se sněžením. V Beskydech ještě může napadnout až kolem pěti centimetrů sněhu a zejména dopoledne se ještě místy mohou tvořit sněhové jazyky. Teploty na horách mohou klesnout až k minus devíti stupňům Celsia, jinak až k minus šesti stupňům.