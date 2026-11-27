Moravskoslezský kraj očekává, že v příštím roce bude hospodařit se schodkem zhruba čtyři miliardy korun. Počítá s příjmy 41,6 miliardy korun a výdaji 45,6 miliardy korun. Rozdíl pokryje především z finančních rezerv vytvořených v předchozích letech a částečně také krátkodobým úvěrem. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Rozpočet už je zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a lidé k němu mohou do 11. prosince posílat připomínky. Vyjádřit se k podobě rozpočtu mohou i na zasedání krajského zastupitelstva, které bude rozpočet 14. prosince projednávat.
Na běžný provoz dá Moravskoslezský kraj příští rok přes 38 miliard korun, na investice bude směřovat více než sedm miliard korun. Kraj chce investovat především do rozvojových projektů a pokračovat v obnově majetku po povodních, zejména silnic a mostů.
"Chceme pokračovat v opravách a modernizaci krajského majetku a zároveň financovat velké projekty, které přispějí k rozvoji regionu, například Černé kostky (Centra digitalizace, vědy a inovací) nebo Technické a podnikatelské akademie - moderního centra pro vzdělávání. Zahájíme také nové investice, jako je rekonstrukce dráhy na mošnovském letišti," uvedl hejtman Josef Bělica (ANO). Peníze mají směřovat například na úpravy budov ve špatném technickém stavu, především škol a zdravotnických zařízení zřizovaných krajem. Kromě vlastních peněz chce kraj využít také evropské dotace.
Největší část peněz na běžný provoz získává kraj od státu a následně je rozděluje například do školství, sociálních služeb nebo zajištění vlakové a autobusové dopravy v regionu. Zadlužení kraje by se v příštím roce mělo pohybovat pod devíti procenty jeho běžných příjmů.
Kromě krajského rozpočtu na příští rok je připravena také aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje na roky 2028 až 2030. Kraj chce nadále využívat co nejvíce peněz z Evropské unie, státního rozpočtu a dalších zdrojů a udržet nízké zadlužení.