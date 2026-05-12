Moravskoslezský kraj podpoří bezplatné obědy pro děti v tíživé situaci

Moravskoslezský kraj v příštím školním roce znovu podpoří bezplatné stravování školáků v tíživé sociální situaci. O podporu z dotačního programu mohou žádat školy a školská zařízení. V programu je pro školáky z rodin v nouzi připraveno přes devět milionů korun. Částku bude možné ještě navýšit o případný přebytek z aktuálního školního roku, jeho výši kraj bude znát nejpozději koncem srpna. ČTK to dnes sdělila Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.
"Bezplatné stravování není jen o tom, aby dítě dostalo jídlo. Je to o rovnosti šancí, o možnosti plnohodnotně se zapojit do výuky i kolektivu. Školy mají s programem dobré zkušenosti a zájem každým rokem roste," řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková (ANO).
Příjem žádostí začne 25. května a potrvá do 30. června. O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která následně zajistí bezplatné stravování pro děti, jejichž rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky, nebo je do programu doporučil ředitel školy, orgán sociálně-právní ochrany dětí či sociální pracovník.
Program Bezplatné stravování v moravskoslezských školách funguje od roku 2023. Počet zapojených škol i dětí roste. V prvním pololetí školního roku 2023/2024 bylo zapojeno 78 škol a 1703 dětí, ve druhém pololetí 104 škol a 2114 dětí. V následujícím školním roce 2024/2025 se do programu zapojilo 163 škol a 5491 dětí a na bezplatné obědy směřovalo více než 26 milionů korun. V prvním pololetí letošního školního roku 2025/2026 se počet zapojených škol zvýšil na 186 a program zhruba 21 miliony korun podpořil 6288 dětí.
Dotační podpora je zaměřena na děti a žáky mateřských, základních a středních škol. Ve všech typech těchto škol se v současné době v kraji vzdělává přes 189.000 žáků. Finančně pomoci se stravováním tak potřebují více než tři procenta z nich.
Podrobné informace o podmínkách programu a způsobu podání žádosti lze najít na krajských webových stránkách. Projekt spolufinancuje Evropská unie.