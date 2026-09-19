Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun

Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Hodnotící komise vybrala podle mluvčí projekty, které nejlépe uchovávají, rozvíjejí a zároveň moderně představují kulturní dědictví regionu. "Cílem programu je reagovat na rostoucí počet akcí s folklorním zaměřením a podpořit jejich kvalitu i pestrost, a to od velkých festivalů až po inovativní projekty, které tradice přibližují mladší generaci novými formami," řekla mluvčí.
Dotace budou směřovat například na 28. ročník festivalu Souznění, který se koná na několika místech regionu a propojuje adventní a vánoční zvyky, řemesla a hudbu. Peníze získají i pořadatelé folklórního festivalu Slezské dny v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku nebo organizátoři Dožínek v Návsí na Frýdecko-Místecku.
"Moravskoslezský kraj zároveň podporuje projekty, které hledají nové způsoby, jak tradice přiblížit současnému publiku. Výrazným příkladem je Slovanská epopej živě od Cirkusu trochu jinak, což je novocirkusová symfonie, která propojí pohybové divadlo, výtvarné umění a symfonickou hudbu," doplnila Birklenová.