Moravskoslezský kraj podpoří nadané studenty při studiu v zahraničí

Autor: ČTK
  11:45aktualizováno  11:45
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Moravskoslezský kraj finančně podpoří mimořádně nadané studenty, kteří chtějí studovat na nejprestižnějších evropských a světových univerzitách. Nový dotační program má pomoci zpřístupnit nákladné vzdělání talentovaným studentům ze všech sociálních vrstev. Zájemci budou moci získat až 100.000 korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.

O podporu budou zájemci moci žádat od 8. června do 30. září. Dotaci mohou získat studenti v bakalářských, navazujících magisterských a magisterských oborech a jejich ekvivalentech. Podmínkou je, že musí být mladší 26 let, být občany ČR a mít trvalý pobyt v kraji. Studenti mladší 18 let budou moci o podporu žádat prostřednictvím zákonného zástupce.

"Chceme, aby mladí lidé z našeho kraje měli férovou šanci studovat tam, kde se potkává světová špička. Když se vrátí domů, přinášejí s sebou zkušenosti, které posouvají nejen je samotné, ale i celý region. Podpora zahraničního studia je pro nás způsob, jak otevřít dveře těm, kteří mají talent, odvahu a chuť růst,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský (ANO).

V programu má kraj připraven milion korun. Dotace může pokrýt až 50 procent nákladů. Studenti mohou z dotace zaplatit například ubytování, dopravu, studijní materiály nebo školné. Bližší informace k programu jsou na webu Moravskoslezského kraje.

"Program Podpora zahraničního studia je určen studentům, kteří se chystají v příštím akademickém roce vyjet na zahraniční vysokou školu minimálně na jeden rok. Podmínkou je, aby univerzita byla k 8. červnu 2026 mezi TOP 200 v žebříčku QS World University Rankings. U uměleckých a hudebních oborů se uznává také studium na školách, které jsou v TOP 20 žebříčků QS Art & Design nebo QS Music," řekla mluvčí.

