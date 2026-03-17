Moravskoslezský kraj podpoří obnovu památek 12 miliony, zájem o dotace byl vyšší

Na obnovu kulturních památek a historicky cenných objektů dá letos Moravskoslezský kraj 12 milionů korun. Penězi podpoří 30 projektů. Zájem o podporu byl přitom více než dvojnásobný. O peníze se ucházelo 64 žadatelů, kteří po kraji chtěli celkem 27 milionů korun. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí je zaměřen na opravy, údržbu, rekonstrukce a restaurování kulturních památek a objektů v památkových zónách, rezervacích a jejich ochranných pásmech.
"Mezi nejvýznamnější projekty letošního roku patří pokračující obnova Jurkovičovy sušárny pod Horečkami, kde se bude pracovat na opravě zděných podezdívek, kamenné dlažby a dřevěných prvků pavlače včetně jejich původní barevnosti," řekl radní pro kulturu a památkovou péči Peter Harvánek (SPD, Trikolora a PRO).
Peníze budou směřovat i do Štramberku na Novojičínsku, kde se počítá s obnovou nátěru střechy a dřevěných částí věže Trúba a také s repasováním vstupních dveří Jaroňkovy útulny. V kostele svatého Martina v Krnově na Bruntálsku dotace pomůže s restaurováním výmaleb.
"Finanční prostředky směřují rovněž na obnovu několika zámeckých objektů. Ve Fulneku na Novojičínsku budou obnoveny vnitřní omítky, ve Slezských Pavlovicích na Bruntálsku je v plánu sanace a stabilizace konstrukcí, v Hnojníku na Frýdecko-Místecku peníze pomohou k obnově fasády a v Bartošovicích na Novojičínsku k opravě kazetových dveří," uvedla mluvčí. Kraj podpoří i úpravy staveb tradiční lidové architektury jako jsou například roubené domy na několika místech regionu.
"Letos se nám podařilo podpořit opravdu pestrou škálu projektů, a to od velkých dominant, jako je věž Trúba nebo kostel sv. Martina v Krnově, až po drobné, ale nesmírně cenné stavby lidové architektury. Právě tato rozmanitost ukazuje, jak bohaté kulturní dědictví náš kraj má," doplnil Harvánek.