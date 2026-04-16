Moravskoslezský kraj podpoří penězi sportovní reprezentanty

Sportovní reprezentanti mohou od Moravskoslezského kraje získat podporu z nového dotačního programu. O peníze mohou týmy i jednotlivci žádat do konce července. ČTK to dnes sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
"Naši sportovci jsou skvělými ambasadory Moravskoslezského kraje. Svými výkony dělají radost fanouškům, inspirují mladé talenty a zviditelňují náš region po celé Evropě i ve světě. Tento program jim má pomoci soustředit se na to nejdůležitější, tedy sport a špičkové výkony," uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský (ANO).
Z dotačního programu mohou sportovci získat peníze na účast na významných světových a evropských akcích, a to od mistrovství světa a Evropy až po olympijské hry či světové a evropské poháry. Dotační program se ale nevztahuje na sport handicapovaných a na elektronické sporty.
Maximální výše dotace u individuálních sportů je 200.000 korun. U týmů je rozdělena podle typu sportu, a to v rozmezí od 200.000 Kč až po milion korun.
Žádosti o podporu je možné podávat osobně na krajském úřadě v Ostravě nebo prostřednictvím elektronického podání, které lze využít i pro závěrečné vyúčtování. Podrobnější informace najdou žadatelé na stránkách kraje.