Moravskoslezský kraj podpoří projekty proti přehřívání za deset milionů

Moravskoslezský kraj podpoří projekty zaměřené na výsadbu zeleně, zadržování dešťové vody nebo úpravy, které pomáhají zmírňovat přehřívání areálů. Pro své příspěvkové organizace na ně má připraveno stejně jako loni deset milionů korun. Žádosti bude kraj přijímat do konce září nebo do vyčerpání připravených peněz. ČTK to sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Program kraj vyhlásil poprvé loni a peníze rozdělil mezi 33 projektů, které předložily krajské nemocnice, školy a další organizace. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, stromy, trvalkové záhony, přírodní učebny nebo retenční nádrže na dešťovou vodu.
"Tento dotační titul jsme loni vyhlásili poprvé a rozhodně ne naposledy. Letošní horké léto nám naznačuje, že tropických dní bude stále přibývat. Takže opatření na zvýšení odolnosti proti změně klimatu jsou namístě. O krajské peníze si zažádaly naše střední školy, základní umělecká škola, dětský domov, ale taky čtyři krajem zřizované nemocnice. Jejich areály jsou teď zelenější a v teplých dnech i příjemnější,“ řekl radní pro životní prostředí Pavel Staněk (SPD, Trikolora a PRO).
Loni kraj podpořil například vznik zelené fasády Střední zahradnické školy v Ostravě. "Opatření pomáhá zlepšovat mikroklima, podporuje biodiverzitu a taky slouží jako praktická učební pomůcka pro studenty. Třinecké gymnázium zase obnovilo výsadbu na stávající zelené střeše, která pomáhá snižovat dopady letních veder, gymnázium si taky díky krajské dotaci pořídilo retenční nádrže, díky tomu využívají srážkovou vodu na zavlažování nové zeleně i osazené střechy,“ doplnil Staněk.
Peníze směřovaly také na úpravu zahrady Dětského domova v Čeladné na Frýdecko-Místecku, novou přírodní učebnu mateřské školy Na Robinsonce v Ostravě-Porubě nebo na výsadbu v areálu opavské nemocnice.