Moravskoslezský kraj podpoří výsadbu zeleně dvěma miliony korun

Moravskoslezský kraj podpoří výsadbu stromů a keřů v obcích i krajině dvěma miliony korun. O krajskou dotaci mohou žádat obce, spolky i příspěvkové organizace z regionu. Peníze mohou využít na vznik nových alejí, stromořadí nebo zeleň v ulicích. Novinářům to dnes sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.
"Stromy a keře nejsou jen hezkým doplňkem krajiny. Pomáhají zadržet vodu, ochlazují města a vytvářejí zdravější prostředí pro každodenní život. Právě proto chceme, aby se Moravskoslezský kraj ještě více zazelenal. Výsadby jsou navíc často organizovány formou komunitních akcí, také to má pozitivní vliv na to, jak se lidé u nás cítí,“ řekl radní pro životní prostředí Pavel Staněk (SPD, Trikolora a PRO).
Dotační program navazuje na aktivity krajského projektu LIFE COALA, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti vůči změně klimatu. Kraj dotační peníze nabízí podruhé. V předchozím kole podpořil 19 projektů téměř 2,6 miliony.
Zeleň se v regionu vysazovala v uplynulých dvou letech. Podél silnic a polních cest, ale i v ulicích přibyla zeleň například Odrách na Novojičínsku, Staříči na Frýdecko-Místecku, Pusté Polomi a Chlebičově na Opavsku nebo třeba v Bruntále.
"Krajské peníze mohou být použity nejen na sazenice, ale i na zeminu, hnojivo, kotvící prvky nebo bidla pro dravce. Mezi uznatelné náklady patří i úhrada prací spojených s výsadbou, od hloubení jam, terénních úprav až po výchovný řez," doplnil Staněk.
Vysazované dřeviny ale musí odpovídat charakteru lokality a nesmí se jednat o invazivní druhy. O dotace bude možné žádat od 25. května do 29. června. Získat lze podporu od 50.000 až do 150.000 korun. U žadatelů není vyžadována finanční spoluúčast. Podrobnější informace a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na stránkách kraje.