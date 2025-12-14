Na pěkné byty k pronájmu se stojí fronty, u starších cena neroste

Martin Pjentak
  17:52aktualizováno  17:52
O kvalitní byty k pronájmu je v Moravskoslezském kraji značný zájem. Když se nějaký takový objeví v nabídce, hlásí se o něj v krátké době i desítky zájemců. Ve většině okresů je znát převis poptávky nad nabídkou, výjimkou jsou Karvinsko a Bruntálsko, které jsou díky nízkým cenám oblíbeným cílem investorů. Ti skupují byty a následně je nabízejí právě k pronájmu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Kvalitní byty mizejí velmi rychle. Pokud se jedná o byt po rekonstrukci, s rozumnými provozními náklady a správně nastavenou cenou, míváme i desítky zájemců během prvních 48 hodin,“ přiblížil realitní makléř Petr Roták z Frýdku-Místku.

Podotkl zároveň, že doba, kdy se pronajalo cokoliv, je pryč. „Klienti jsou dnes nároční: chtějí čisté, moderní bydlení, často s vybavenou kuchyňskou linkou a bez nutnosti velkých úprav. Jsou ochotni si připlatit za byt, kam se mohou okamžitě a bez starostí nastěhovat,“ vysvětlil. Naopak starší, nerekonstruované byty s vysokými zálohami na energie zůstávají podle jeho slov v nabídce déle a majitelé musejí slevovat.

Podobnou situaci zažívají i v jiných okresech. „Na konci listopadu jsem publikoval dva byty k pronájmu a během krátké doby mi volalo přibližně patnáct lidí. Oba byty byly po rekonstrukci,“ uvedl také realitní makléř z Novojičínska Stanislav Slovák. „U starších bytů bez úprav je nutné pečlivěji nastavit cenu, aby odpovídala technickému stavu,“ podotkl.

Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc

Novojičínsko je přitom díky široké nabídce práce okresem, kde jsou podle statistik serveru Reality.iDNES. cz ceny pronájmů nejvyšší v kraji. Pohybují se okolo 250 korun za metr čtvereční obytné plochy, na opačném konci krajského žebříčku jsou Bruntálsko a Karvinsko, kde se nájemné pohybuje v průměrné výši mezi 170 až 200 korunami za metr.

Na rozdíl od cen bytů na prodej roste nájemné spíše pozvolně. „Od začátku roku vzrostly ceny nájemného v kraji přibližně o pět až deset procent. Více to bylo u pěkných bytů po rekonstrukci, u starších bytů ceny spíše stagnovaly,“ informoval Jan Kunz ze Sting reality.

Levné regiony v hledáčku investorů

V některých okresech se na situaci podepisuje zvýšená nabídka. „Na Bruntálsku je pořizovací cena bytů poloviční oproti zbytku regionu, ale nájmy jsou tam nižší jen o třetinu ve srovnání s průměrem. Takže pro investory je to lákavá lokalita, podobné je to i na Karvinsku. Ti byt opraví a pak pronajímají. Nabídka bytů k pronájmu je tak v těchto okresech díky investorům větší,“ nastínil Kunz.

„Nabídka u nás je dnes tak velká, že byt musí nějak vypadat, aby se dal pronajmout. Zájemci si mohou vybírat a ceny nájmů kvůli tomu rostou jen pomalu,“ podotkla k situaci na Bruntálsku Drahomíra Kamáková z kanceláře Stela Reality.

Investoři hrají u pronájmů zásadní roli i jinde. „Šedesát procent majitelů tvoří lidé, kteří vlastní čtyři a více bytů, zbytek jsou lidé, kteří mají bytovou jednotku například pro své děti či jako další svou nemovitost a nyní ji pronajímají,“ uvedl Richard Kurko z frýdecko-místecké Kurko reality.

„V posledních letech pozoruji vyšší aktivitu investorů. Nejde jen o investory s většími portfolii. Do nájemního bydlení začínají investovat i běžní lidé, často s cílem bezpečně uložit finanční prostředky a podílet se na dlouhodobém růstu hodnoty nemovitostí. Pro řadu z nich je zajímavější právě růst cen nemovitostí než samotný výnos z nájemného,“ uvedl také Stanislav Slovák.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Plzeňské divadlo vydalo CD muzikálu Dracula, svého nyní nejžádanějšího titulu

ilustrační snímek

Kompaktní disk s nahrávkami původního českého muzikálu Dracula vydalo plzeňské Divadlo J. K. Tyla. Dílo autorů Karla Svobody, Zdeňka Borovce a Richarda Hese,...

14. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  19:39

Hromadná nehoda uzavřela silnici I/28 z Mostu na Louny, několik zraněných

HromadnĂˇ nehoda uzavĹ™ela silnici I/28 z Mostu na Louny, nÄ›kolik zranÄ›nĂ˝ch

Nehoda tří osobních automobilů u Bělušic na Mostecku uzavřela v podvečer silnici I/28 z Mostu na Louny. Podle zdravotnické záchranné služby se pět lidí...

14. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  20:14

Labuť a Šítkovská vodárenská věž.

vydáno 14. prosince 2025  21:14

Vyšehradský železniční most.

vydáno 14. prosince 2025  21:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mezi Prahou a Táborem se čelně srazila dvě auta. Dva lidé se vážně zranili

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila...

Na silnici I/3 mezi Prahou a Táborem se u Bystřice na Benešovsku čelně srazila v neděli odpoledne dvě auta. Jednoho člověka záchranáři resuscitovali, celkem dva lidi převezli do nemocnice. Silnice...

14. prosince 2025  16:42,  aktualizováno  19:50

Pod stromeček zážitek. Aquapalace Praha láká na vodu, sauny i wellness

Aquapalace Praha v Čestlicích

Hledáte originální vánoční dárek? Poukaz do Aquapalace Praha nabízí vodní zábavu, relax ve Spa & Wellness i největší saunový svět v Česku. Zakoupíte i na Štědrý den.

14. prosince 2025  19:42

Budeme se bát, je to hrůza, říkají lidé ve Žlutavě, kde nalezli uneseného chlapce

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....

Dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, který ve čtvrtek nedorazil do školy, se podařilo po dvou dnech vypátrat. Policie však přišla s informací, že školák neutekl, nýbrž byl unesen a vězněn dospělým...

14. prosince 2025  19:22

Policisté pátrají po 14letém chlapci z Karlovarska, jeho mobil je nedostupný

PolicistĂ© pĂˇtrajĂ­ po 14letĂ©m chlapci z Karlovarska, jeho mobil je nedostupnĂ˝

Policisté pátrají po čtrnáctiletém chlapci z Karlovarska. Rodiče ho naposledy viděli v pátek večer, v sobotu během dne odešel od kamarádky a není jasné, kde...

14. prosince 2025  17:39,  aktualizováno  17:39

Loď Moravia a tančící dům.

vydáno 14. prosince 2025  19:03

Žižkov

Žižkov

Inverze se nechce vzdát ani v Praze 3 na Žižkově.Slunečné dny jsou bohužel stále v nedohlednu.Doufejme,že se zimním slunovratem přijde zlepšení.

vydáno 14. prosince 2025  19:03

Jana Želivského

Jana Želivského

Opravená tramvajová trať v Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského čeká na zprovoznění.

vydáno 14. prosince 2025  19:03

Jana Želivského

Jana Želivského

Opravená tramvajová trať v Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského čeká na zprovoznění.

vydáno 14. prosince 2025  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.