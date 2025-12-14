„Kvalitní byty mizejí velmi rychle. Pokud se jedná o byt po rekonstrukci, s rozumnými provozními náklady a správně nastavenou cenou, míváme i desítky zájemců během prvních 48 hodin,“ přiblížil realitní makléř Petr Roták z Frýdku-Místku.
Podotkl zároveň, že doba, kdy se pronajalo cokoliv, je pryč. „Klienti jsou dnes nároční: chtějí čisté, moderní bydlení, často s vybavenou kuchyňskou linkou a bez nutnosti velkých úprav. Jsou ochotni si připlatit za byt, kam se mohou okamžitě a bez starostí nastěhovat,“ vysvětlil. Naopak starší, nerekonstruované byty s vysokými zálohami na energie zůstávají podle jeho slov v nabídce déle a majitelé musejí slevovat.
Podobnou situaci zažívají i v jiných okresech. „Na konci listopadu jsem publikoval dva byty k pronájmu a během krátké doby mi volalo přibližně patnáct lidí. Oba byty byly po rekonstrukci,“ uvedl také realitní makléř z Novojičínska Stanislav Slovák. „U starších bytů bez úprav je nutné pečlivěji nastavit cenu, aby odpovídala technickému stavu,“ podotkl.
|
Cena bydlení prudce roste i v Moravskoslezském kraji, za šest let stojí byty třikrát víc
Novojičínsko je přitom díky široké nabídce práce okresem, kde jsou podle statistik serveru Reality.iDNES. cz ceny pronájmů nejvyšší v kraji. Pohybují se okolo 250 korun za metr čtvereční obytné plochy, na opačném konci krajského žebříčku jsou Bruntálsko a Karvinsko, kde se nájemné pohybuje v průměrné výši mezi 170 až 200 korunami za metr.
Na rozdíl od cen bytů na prodej roste nájemné spíše pozvolně. „Od začátku roku vzrostly ceny nájemného v kraji přibližně o pět až deset procent. Více to bylo u pěkných bytů po rekonstrukci, u starších bytů ceny spíše stagnovaly,“ informoval Jan Kunz ze Sting reality.
Levné regiony v hledáčku investorů
V některých okresech se na situaci podepisuje zvýšená nabídka. „Na Bruntálsku je pořizovací cena bytů poloviční oproti zbytku regionu, ale nájmy jsou tam nižší jen o třetinu ve srovnání s průměrem. Takže pro investory je to lákavá lokalita, podobné je to i na Karvinsku. Ti byt opraví a pak pronajímají. Nabídka bytů k pronájmu je tak v těchto okresech díky investorům větší,“ nastínil Kunz.
„Nabídka u nás je dnes tak velká, že byt musí nějak vypadat, aby se dal pronajmout. Zájemci si mohou vybírat a ceny nájmů kvůli tomu rostou jen pomalu,“ podotkla k situaci na Bruntálsku Drahomíra Kamáková z kanceláře Stela Reality.
Investoři hrají u pronájmů zásadní roli i jinde. „Šedesát procent majitelů tvoří lidé, kteří vlastní čtyři a více bytů, zbytek jsou lidé, kteří mají bytovou jednotku například pro své děti či jako další svou nemovitost a nyní ji pronajímají,“ uvedl Richard Kurko z frýdecko-místecké Kurko reality.
„V posledních letech pozoruji vyšší aktivitu investorů. Nejde jen o investory s většími portfolii. Do nájemního bydlení začínají investovat i běžní lidé, často s cílem bezpečně uložit finanční prostředky a podílet se na dlouhodobém růstu hodnoty nemovitostí. Pro řadu z nich je zajímavější právě růst cen nemovitostí než samotný výnos z nájemného,“ uvedl také Stanislav Slovák.