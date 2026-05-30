Moravskoslezský kraj rozdělí provozovatelům malých prodejen téměř čtyři miliony

Moravskoslezský kraj podpoří dotacemi provozovatele prodejen v malých obcích. Připraveny pro ně má téměř čtyři miliony korun. Zájemci budou moci o podporu žádat od konce června. Získat mohou až 130.000 korun. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Kraj se do programu Obchůdek 2021+ zapojí pošesté.
"Obchůdky jsou pro obyvatele vesnic nebo menších obcí opravdu důležité. Je to místo nákupů, ale i setkávání. Lidé z města si možná důležitost těchto prodejen ani neuvědomují, ale pro místní je jejich existence mnohdy nepostradatelná," uvedla náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková (ANO). Moravskoslezský kraj se od prvního ročníku zapojuje do programu ministerstva průmyslu a obchodu. Kromě státních peněz vyplácí dotace i z krajského rozpočtu.
V uplynulých pěti ročnících kraj rozdělil přes 26 milionů korun mezi 225 žadatelů. Pro letošek má k dispozici 3,8 milionu korun. O příspěvek mohou požádat právnické osoby včetně obcí a svazků obcí, ale také podnikatelé. Prodejna musí v obci do 1000 obyvatel nabízet převážně potravinářský sortiment. Na dotaci mají nárok i provozovatelé prodejen v místních částech větších obcí, které ale rovněž musí mít maximálně 1000 obyvatel.
Žádosti bude možné podávat 29. června do 17. července. O udělení dotace rozhodnou zastupitelé na zářijovém zasedání. Peníze lze využít například na mzdy, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Z dotace lze rovněž platit provoz a údržbu prostor nebo náklady na zajištění bezhotovostních plateb.