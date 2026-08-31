Moravskoslezský kraj rozšíří některé školní obory, tisíce míst zůstávají volné

Moravskoslezský kraj letos rozšíří kapacitu některých středních škol a otevře nové obory. Reaguje tím na vývoj počtu žáků i potřeby trhu práce. Nová místa přibudou například v obchodní akademii, dopravě, IT, zdravotnictví nebo gastronomii. Po letošním přijímacím řízení ale v kraji zůstaly tisíce volných míst, především v učebních oborech. ČTK to řekla mluvčí kraje Nikola Birklenová.
Ve školním roce 2025/2026 navštěvovalo v Moravskoslezském kraji podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) mateřské školy zhruba 37.000 dětí, základní školy 104.200 žáků a střední školy 54.300 žáků. Počet dětí v mateřských školách meziročně klesl přibližně o 1700 a na základních školách o 360. Na středních školách naopak počet žáků vzrostl zhruba o 400.
Střední škola v Jablunkově letos otevře nový obor Obchodní akademie pro 40 žáků. Kapacitu oboru Dopravní prostředky zvýší z 80 na 100 míst. Jablunkovská Střední škola a Základní škola zavede obor Truhlářská a čalounická výroba pro 36 žáků. Více míst bude také v některých již existujících oborech. Kapacita oboru Cukrář v Opavě vzroste ze 60 na 72 míst, oboru IT na teleinformatice v Ostravě z 240 na 270 a Ekonomického lycea v Českém Těšíně ze 120 na 128 míst.
"Letos přicházíme s konkrétními kroky, které reagují na demografii i na to, co zaměstnavatelé v kraji skutečně potřebují. Posilujeme obory, které mají budoucnost," uvedl náměstek hejtmana pro školství Jan Veřmiřovský (ANO).
V přijímacím řízení na školní rok 2026/2027 nabídly střední školy v kraji podle údajů Moravskoslezského kraje 17.433 míst. Do prvního kola se přihlásilo 16.070 uchazečů a přijato bylo 13.356 z nich. Ve druhém kole se hlásilo 1236 uchazečů, z nichž 1023 bylo přijato. Po prvním kole zůstalo 2781 volných míst.
Největší zájem byl o osmiletá gymnázia, vysoká poptávka byla také po šestiletých a čtyřletých gymnáziích. Nejvíce volných míst naopak zůstalo v učebních oborech. Ve druhém kole se volná místa opakovaně objevovala například u oborů kuchař-číšník, strojní mechanik, podnikání nebo obráběč kovů. Téměř polovinu volných míst evidovaly okresy Karviná a Ostrava.
Kraj zároveň pokračuje v úpravách školské sítě a podpoře oborů, které považuje za nedostatkové. Jeho stipendijní program funguje od roku 2017. Za školní rok 2025/2026 na něj kraj vyplatil 15 milionu korun, v návrhu rozpočtu na rok 2027 počítá s částkou 16 milionů korun. "Demografický vývoj bude i nadále ovlivňovat počet žáků. Výjimkou má být věková skupina 18 až 21 let, u níž se očekává růst počtu mladých lidí do roku 2029," řekla.