Žádná zimní přestávka, opravy silnic na severní Moravě letos stavbaři nepřeruší

Darek Štalmach
  11:02aktualizováno  11:02
Tradiční zimní přestávka, kterou silničáři volí při rekonstrukcích silnic a mostů, letos řidiče v Moravskoslezském kraji nečeká. Na rozdíl od minulých let musí počítat s vyšším počtem trvajících uzavírek, hlavně na území Ostravy, kde se už několik měsíců opravují nejen mosty v ulici Rudná.
Opravy mostů na Rudné ulici v Ostravě pokračují

Opravy mostů na Rudné ulici v Ostravě pokračují | foto: iDNES.tv

V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes...
V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes...
V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes...
V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes...
8 fotografií

Příchod zimy práce na Rudné, kde se opravuje hned několik mostů, od Polanecké přes Místeckou až po Frýdeckou ulici a následnou železniční trať, nepřeruší. Podle harmonogramu mají být všechny mosty hotové do konce dubna 2026.

Řidiči tak musí i nadále počítat s tím, že v každém směru bude vždy průjezdný jen jeden pruh, po kterém se jezdí obousměrně.

„Do konce roku budou postupně dokončovány první poloviny mostů, na které se přesune provoz. Současně dojde k omezení dopravy na druhých polovinách, které se začnou demolovat. Znamená to, že provoz zůstane v zásadě stejný, jen se zrcadlově otočí,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Opravy mostů na Rudné ulici v Ostravě pokračují
V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes Polaneckou bylo v tak špatném stavu, že nezbývá než jej zdemolovat. (13. ledna 2025)
V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes Polaneckou bylo v tak špatném stavu, že nezbývá než jej zdemolovat. (13. ledna 2025)
V Ostravě začalo bourání jednoho z mostů v Rudné ulici. Přemostění přes Polaneckou bylo v tak špatném stavu, že nezbývá než jej zdemolovat. (13. ledna 2025)
8 fotografií

Obdobný režim bude platit i u nejvytíženějšího křížení s ulicí Místecká.

„Nyní se jezdí v režimu dva plus dva pruhy, ale takto to bude pouze do konce října. Poté začne demolice druhé poloviny mostu. Po jejím odstranění a založení nové části by se mělo omezení zcela odstranit a jezdit se bude v plném profilu, jen s krátkodobými lokálními uzavírkami,“ doplnil Mazal.

V nedalekém centru Ostravy mezitím stavbaři rekonstruují Frýdlantské mosty a dopravního uzel náměstí Republiky.

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Mosty jsou pro individuální dopravu zcela uzavřené, do centra je možné vjet pouze z Místecké ulice. Tramvaje mezi Karolinou a náměstím Republiky nejezdí, provoz zajišťují náhradní autobusy.

Tramvajová výluka, která začala 20. července, potrvá minimálně do poloviny prosince letošního roku, automobily vjedou na mosty ještě později, na začátku roku 2026, kdy se práce přesunou na druhou polovinu mostů.

Původní návrat tramvají v listopadu museli zástupci dopravního podniku přehodnotit.

Peklo pro řidiče. Ostravu ochromí opravy klíčových mostů, první už se bourá

„Po zjištění neočekávaných skutečností ve stavebně-technickém stavu mostů bylo nutno změnit harmonogram, nově je obnovení tramvajového provozu plánováno na 17. prosince 2025,“ vysvětlila mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

Automobily se mají na mosty plnohodnotně vrátit až v polovině ledna příštího roku.

Zimní uzavírky silnic

Vedle těchto dlouhodobých stavebních akcí budou v kraji platit rovněž tradiční zimní uzávěry. Ty se týkají hlavně úseků, jež se v zimě neudržují.

Půjde například o silnici mezi Karlovou Studánkou a Vidly, kde je provoz od 1. listopadu do 31. března zcela zastaven a vjezd povolen jen s výjimkou. Na navazující silnici z Videl do Vrbna pod Pradědem je provoz povolen do 7,5 tuny.

Mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Horní Bečvou platí už tradičně od 1. listopadu zákaz vjezdu pro nákladní vozy nad 12 tun. Uzávěra horského úseku silnice I/56 je obousměrně řízena i telematickými portály, které zobrazují dopravní značení s objízdnými trasami.

Další částečné omezení se chystá na silnici I/57 poblíž Hradce nad Moravicí ve směru na Vítkov. Od 10. listopadu do 7. prosince bude provoz veden kyvadlově kvůli opravám několika propustků.

Práce se budou týkat úseků v katastru obcí Branka u Opavy, Vrchy, Lesní Albrechtice, Hradec nad Moravicí a Kajlovec, kde bude provoz řízen světelnou signalizací.

