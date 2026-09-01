Moravskoslezský kraj spustil Platební portál pro obce do 15.000 obyvatel

Moravskoslezský kraj dnes spustil Platební portál, který umožní lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, jež mají do 15.000 obyvatel, platit vybrané poplatky on-line. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami. ČTK to dnes sdělila tisková mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
Obce a jejich příspěvkové organizace nebudou muset do systému investovat ani korunu, financování, provoz, rozvoj i odbornou podporu zajistí kraj. "Platební portál je služba, která lidem ušetří čas a obcím práci. Zaplatit poplatek z mobilu během pár okamžiků je dnes standard, který mají mít i menší města a obce. Jsem rád, že Moravskoslezský kraj jim to umožní bez jakýchkoli poplatků," uvedl hejtman Josef Bělica (ANO).
Portál vznikl podle mluvčí s cílem usnadnit život obyvatelům a zároveň podpořit menší města a obce v digitalizaci veřejných služeb. "Platební portál je konkrétní krok k digitalizaci veřejných služeb. Obce získají moderní nástroj, občané pohodlný způsob úhrady poplatků. Jsme sedmým krajem, který takové řešení nabízí. Jsem přesvědčen, že bude stejně úspěšné jako v ostatních regionech," uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.
Portál umožňuje platby pomocí platebních karet, QR kódů, Google Pay, Apple Pay nebo bankovního převodu. Před ostrým spuštěním vyzkoušela systém vybraná města a obce v pilotním provozu.