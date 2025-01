Rok 2025 v kraji: Konec těžby na dohled, prodej Liberty i stavba obchvatu

Leden

Olympiáda dětí a mládeže začne 26. ledna slavnostním ceremoniálem v třinecké Werk Areně a potrvá na různých místech kraje do 30. ledna.

Únor

Do RT Torax Arény v Ostravě-Porubě lze zajít 1. a 2. února na Davis Cup tenistů Česko – Jižní Korea.

V atletické hale v Ostravě se 4. února uskuteční Czech Indoor Gala, atletický mítink nejvyšší kategorie World Athletics Indoor Tour.

Květen

Ve dnech 23. až 29. května se koná další ročník divadelního festivalu Dream Factory Ostrava.

Turnaj nejvyšší kategorie mužů a žen v plážovém volejbale J&T Banka Ostrava Beach Pro se uskuteční v Dolních Vítkovicích zřejmě 28. května až 1. června.

Červen

Slezskoostravský hrad bude od 1. do 8. června hostit mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla Cirkulum.

Od 2. do 15. června se koná frýdecko-místecký hudební a divadelní festival Sweetsen fest.

Frýdek-Místek přivítá další ročního Mezinárodního folklorního festivalu ve dnech od 17. do 22. června.

Kulturní přehlídka v centru města Opavy, festival Slunovrat, se uskuteční od 19. do 21. června.

Kabát či Chinaski budou hlavními hvězdami FM City Festu, který se koná ve dnech 27. a 28. června ve Frýdku-Místku.

Červenec

Elektronický taneční festival Beats for Love se bude konat od 2. do 5. července v areálu Dolních Vítkovic.

Na Iggyho Popa či Stinga láká letošní ročník Colours of Ostrava, jenž se uskuteční od 16. do 19. července v Dolních Vítkovicích.

V Hlučíně se od 24. do 26. července koná festival Štěrkovna Open Music.

Prosinec

Mistrovství světa ve florbale žen se uskuteční od 6. do 14. prosince v Brně a v Ostravě a vyvrcholí zápasy o medaile v Ostravar Aréně.