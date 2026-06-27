Moravskoslezský kraj zažil rekordní vedra, v Rýmařově bylo nejvíc za dobu měření

Tropické teploty dnes v Moravskoslezském kraji lámaly rekordy. Denní maxima platná pro 27. června byla překonána téměř všude. Na řadě míst byly dokonce překonány nejvyšší teploty platné pro červen. V Rýmařově na Bruntálsku dokonce zaznamenali nejteplejší den za dobu 70 let, co tamní stanice funguje. ČTK to dnes řekl Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Nejtepleji dnes bylo v Ostravě-Porubě, kde stanice naměřila 36,2 stupně Celsia. Maximum pro dnešní den platilo z roku 1994 a bylo 34,9 stupně Celsia. "V Porubě jsme navíc zaznamenali vyrovnání rekordu platného pro celý měsíc. Dosud tam nejvyšší teplota platná pro červen byla naměřena 25. června 2016," uvedl Drobek. Červnové rekordy byly podle něj překonány na 11 z 20 stanic, které měří alespoň 30 let.
Dodal, že denní maxima platná pro dnešní den byla překonána na 19 z 20 relevantních stanic. Výjimkou bylo jen Město Albrechtice. Ale i tam se dnešní teploty blížily maximu. Stanice tam naměřila 33,4 stupně Celsia. K rekordu tam chyběla jedna desetina.
V Rýmařově, ve městě položeném ve výšce kolem 550 metrů nad mořem, padla nejvyšší celoroční teplota. Dnes tam meteorologové naměřili 33,9 stupně Celsia. Dosud tam bylo nejtepleji 8. srpna 2013, kdy teploměry zaznamenaly o dvě desetiny nižší hodnoty než dnes.