Odklízení sněhu i ledovka. Navzdory průměrné zimě si mnohá města připlatila

Darek Štalmach
  17:42aktualizováno  17:42
Jen třináct dní se sněhovou pokrývkou zaznamenali v průběhu této zimy meteorologové na stanici v Ostravě-Porubě. Dlouhodobý roční průměr totiž činí zhruba 21 dnů. Pro některá města v Moravskoslezském kraji tak letošní zima patřila mezi průměrné, i co se nákladů na zimní údržbu týče. Neplatilo to však všude.

Odklízení sněhu v ulicích měst byl tuto zimu leckdy o něco náročnější než v uplynulých letech. | foto: Magistrát města Havířova

Například v Bohumíně byla končící zimní sezona proti té předchozí výrazně náročnější.

„Celkový čas nasazení techniky při odklízení sněhu vzrostl meziročně z 426 na 863 hodin, spotřeba soli z 227 na 562 tun a strusky z 16 na 136 tun,“ přiblížila mluvčí bohumínské radnice Jana Končítková.

Zjištění meteorologů se naopak kryjí se statistikami společnosti Ostravské komunikace. V Ostravě zatím náklady na zimní údržbu dosáhly 24,5 milionu korun, zatímco v předchozích dvou sezonách se pohybovaly kolem 27 milionů.

Do konečného účtu se však ještě mohou promítnout případné dubnové výjezdy i následný úklid ulic po zimě.

Stovky přesčasových hodin

„Naše náklady na zimní údržbu ovlivňuje řada faktorů, především je to průběh zimního počasí a ceny vstupů, včetně paliv,“ zaznamenal ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý.

Jako na houpačce se pohybují náklady na zimu v Novém Jičíně. Zatímco letos dosáhnou zhruba čtyř milionů korun, loni to bylo 1,6 milionu, ještě o rok dříve 3,6 milionu korun.

„Technické služby od zahájení zimní údržby 23. listopadu spotřebovaly 731 tun soli a 20 tun kamenné drtě, zaměstnanci navíc odpracovali 511 přesčasových hodin a odsloužili 3 089 hodin pracovní pohotovosti,“ konstatovala mluvčí radnice Marie Machková.

Ve Frýdku-Místku držely technické služby od listopadu do března na městských komunikacích 4 887 hodin zimní pohotovosti. Při zimní údržbě najely 37 341 kilometrů a spotřebovaly 998 tun soli a 366 tun kameniva.

„Podle intenzity sněžení vyjíždělo do terénu tři až devět strojů a také devět externích traktoristů. Kromě toho jsme nasazovali až pětadvacet lidí na ruční odklízení u sněhu zejména na zastávkách a přechodech,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Zimní úklid bez námahy. Budoucnost odklízení sněhu je v bateriích

Karviná zatím za sezonu od listopadu vynaložila přibližně 6,3 milionu korun, přičemž měsíční náklady se podle radnice pohybovaly od necelého milionu korun v listopadu po asi 1,85 milionu korun v únoru a březnu.

„Je ale potřeba zdůraznit, že se jedná o průběžná čísla a konečné vyhodnocení bude možné až po uzavření celé sezony,“ upozornila mluvčí Karviné Monika Danková.

V Bruntále odhadují celkové náklady na zimní údržbu do 12 milionů korun. Ani tam radnice nevidí mimořádný výkyv. „Nejedná se o žádný extrémní rozdíl oproti minulým letům,“ uvedl mluvčí města Jiří Ondrášek.

Jiná situace byla na některých silničních tazích mimo města. Například třinecká společnost Smolo CZ, zajišťující údržbu části silnic první třídy na Karvinsku, označila letošní sezonu za náročnější než loňskou. Ne vždy je totiž rozhodující jen sněhová pokrývka.

„Přestože se lidem zdála zima jako mírná, leden i únor provázely sníh a namrzající déšť. Zaznamenali jsme dvojnásobek výjezdů oproti loňskému roku, chlapi byli často několik nocí po sobě v terénu,“ vysvětlil Tomáš Fajkoš, vedoucí střediska společnosti Smolo.

