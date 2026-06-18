Moravskoslezští celníci zajistili letos tisíce nelegálních náplní do e-cigaret

Příslušníci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj od začátku letošního roku odhalili 110 případů porušení předpisů souvisejících se spotřební daní u náplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a tabákových výrobků určených k zahřívání. Předpokládaný únik na spotřební dani přesáhl jeden milion korun. ČTK to dnes řekla mluvčí Celního úřadu v Ostravě Zuzana Postředníková.
Nejvýznamnější případ zaznamenali celníci v lednu. Při kontrole zajistili více než 23.000 náplní do elektronických cigaret, u nichž vzniklo podezření na porušení povinností stanovených zákonem o spotřebních daních. "Odhadovaný únik na dani v tomto případě přesáhl 650.000 korun," řekla.
Nelegální výrobky celníci nejčastěji odhalili v maloobchodních provozovnách, především ve večerkách. Podle úřadu však nejde pouze o daňové úniky. Výrobky pocházející z nelegální distribuce mohou představovat riziko i pro spotřebitele, protože nelze zaručit jejich původ, složení ani splnění zákonných požadavků.
"Obchodník, který prodává neznačené náplně do elektronických cigaret, může například třicetimililitrové balení nabídnout za 200 korun. Poctivý prodejce přitom musí jen na spotřební dani odvést nejméně 225 korun, takže se na takto nízkou prodejní cenu vůbec nemůže dostat. Navíc náhradní náplně do elektronických cigaret mohou mít podle právních předpisů maximální objem deset mililitrů. Nelegální prodejci však tato pravidla často nerespektují," uvedla.