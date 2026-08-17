Moravskoslezští hasiči měli kvůli bouřce 106 zásahů, padaly větve i stromy

Bouřka s deštěm, která se dnes večer přehnala Moravskoslezským krajem, především shazovala stromy a lámala větve, které potom odstraňovali hasiči. Od 17:00 do 20:30 vyjížděli ke 106 událostem. Řekla to mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Nejvíce zásahů v souvislosti s bouřkou měli hasiči na Opavsku (33) a Karvinsku (30). Na Ostravsku vyjížděli k 18 událostem, na Bruntálsku a Novojičínsku k 11 a na Frýdecko-Místecku ke třem.
Varování před bouřkami s vysokým stupněm nebezpečí platilo do dnešních 21:00 pro kraje Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočinu, část Pardubického kraje a malou část Jihočeského kraje. V dalších částech Česka platila do 18:00 výstraha před bouřemi s nízkým stupněm nebezpečí.