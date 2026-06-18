Moravskoslezští záchranáři dostali 14 nových sanitek za 71 mil. Kč

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje (ZZS MSK) dnes uvedla do provozu 14 nových sanitních vozidel za téměř 71 milionů korun. Budou sloužit na výjezdových základnách napříč regionem a nahradí část dosluhujícího vozového parku. ČTK to řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Většinu nákladů, více než 68 milionů korun, uhradil Moravskoslezský kraj. Na financování se podílel také Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů a Statutární město Opava.
Dodávka zahrnuje pět sanitek v městské verzi s pohonem 4×2, osm vozidel s pohonem všech kol a zvýšenou průchodností terénem a jedno vozidlo rychlé lékařské pomoci s krabicovou nástavbou. Jde o moderní sanitku s prostornější zadní částí, která umožňuje komfortnější práci zdravotníků a specializovanější péči o pacienta, například při náročnějších zásazích nebo transportech mezi nemocnicemi. Cena tohoto vozidla byla 6,8 milionu korun.
Podle ředitele ZZS MSK Davida Holeše je pravidelná obnova vozového parku nezbytná pro udržení vysoké kvality přednemocniční neodkladné péče. "Pořízení nových sanitních vozidel představuje významnou investici do modernizace ZZS. Přispěje ke zvýšení kvality, bezpečnosti a efektivity poskytované péče obyvatelům Moravskoslezského kraje," řekl Holeš.
Novinkou letošní obnovy je vybavení všech sanitek nosítky s elektricky napájeným hydraulickým podvozkem, které usnadňují manipulaci s pacienty a snižují fyzickou zátěž posádek. Sanitky jsou nově vybaveny také chladničkami se stálou teplotou pro uchovávání vybraných léčiv.