Moravskoslezští záchranáři ošetřili přes 100 lidí po kolapsech v horku

Moravskoslezští záchranáři o uplynulém tropickém víkendu ošetřili více než 100 lidí, kteří zkolabovali. Nejvíce zásahů měli v sobotu, kdy teploty ve stínu dosahovaly až 34 stupňů Celsia. ČTK to řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
"Od pátku 19. do neděle 21. června vyjížděli záchranáři k více než stovce lidí, kteří zkolabovali. Přibližně polovina všech případů připadla na sobotu. Více než polovinu pacientů tvořili lidé starší 60 let," doplnil.
Při kolapsu utrpěla zhruba třetina pacientů také úraz, nejčastěji rukou, nohou nebo hlavy. Hlavní příčinou zdravotních potíží byla podle záchranářů dehydratace a přehřátí organismu způsobené dlouhodobým pobytem na přímém slunci. U části pacientů se na zhoršení stavu podílel alkohol nebo jiné omamné a psychotropní látky, které dehydrataci organismu dále prohlubují.
Záchranáři upozorňují, že dehydratace může během horkých dnů vzniknout velmi rychle. Nejvíce ohroženi jsou senioři, děti a lidé vykonávající fyzicky náročnou práci. Mezi typické příznaky patří žízeň, sucho v ústech, tmavá moč, únava, celková slabost, zrychlený tep, bolest hlavy, závratě, zmatenost nebo poruchy vědomí. Odborníci doporučují pít pravidelně během celého dne neslazené nealkoholické nápoje. Při zvýšeném pocení je vhodné doplnit také minerály.