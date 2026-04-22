Miliardový projekt strategické trati čeká přísnější posouzení. Kvůli vzácnému dravci

Způsob, jak se vypořádat nejen se vzácnými hnízdišti motáka pochopa, musí najít Správa železnic kvůli napojení mezi hlavním koridorem ve Studénce na Novojičínsku a mošnovskou průmyslovou zónou.
Ministerstvo životního prostředí totiž v rámci zjišťovacího řízení rozhodlo, že miliardový projekt může mít významný vliv na životní prostředí, a vyžaduje další podrobné posouzení.
Hlavní motivem je ochrana ptactva. Podle závěrů řízení má záměr „významně negativní vliv na předmět ochrany a celistvost Ptačí oblasti Poodří“, konkrétně na místa, kde hnízdí a loví kriticky ohrožený moták pochop.
Vedle ochrany přírody ministerstvo požaduje i prověření možností jiných technických řešení. Například má investor předložit „podrobnější zdůvodnění výběru varianty“ a porovnat ji s alternativami, které by se mohly vyhnout nejcennější zóně CHKO Poodří.
V rámci dokumentace EIA musí Správa železnic nechat nově posoudit i vliv chystané estakády na odtokové poměry v záplavovém území Odry a zpřesnit hlukovou studii, s ohledem na noční provoz nákladních souprav.
A Krajský úřad Moravskoslezského kraje trvá i na posouzení „kumulativních vlivů záměru spolu s dalšími plánovanými stavbami v průmyslové zóně Mošnov“, aby nedošlo k nekontrolovanému tlaku na krajinu.
Termín v ohrožení
Prodloužení administrativního procesu se podle všeho podepíše na časovém plánu stavby. Původní předpoklady hovořily o jejím zahájení v roce 2028, kdy jako první měly přijít na řadu kompenzační opatření v krajině. Tento termín je nyní v ohrožení.
„Proces EIA přípravu stavby nepochybně o něco prodlouží. Zatím ale nemůžeme předjímat, jak se to nakonec propíše i do předpokládaného harmonogramu realizace této investice,“ připustil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
Správa železnic tak nyní musí dokázat, že strategický význam 2,6 kilometru dlouhé tratě za 1,77 miliardy korun převáží nad rizikem poškození jednoho z výjimečných přírodních koutů Moravskoslezského kraje.
Další etapa posuzování, zahrnující třeba i veřejné projednávání, rozhodne o tom, zda se mošnovský terminál dočká přímého spojení s hlavním koridorem.