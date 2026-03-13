Ambicí vedení města je vytvořit v rozvíjející se lokalitě mezi Karolinou a univerzitním kampusem na moravské straně a hradem na straně slezské moderní spojnici, která by mohla být novou architektonickou dominantou města.
„Most je už v téměř havarijním stavu a musíme to s ohledem na bezpečnost řešit. Zvolené urbanistické řešení od uznávaného architekta Romana Kouckého je nezanedbatelným benefitem,“ řekl náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.
Most umístěný na frekventované krajské silnici, který tvoří propojení ulic Frýdecká a 28. října, je ve špatném technickém stavu, a navíc nemá dostatečnou kapacitu. Dvě stávající mostní konstrukce nahradí jeden kompaktní objekt.
„Bude užší, kratší a bezpečnější než dosluhující soumostí. Nově nabídne také kvalitní propojení pro pěší i cyklisty, což je důležité pro rozvoj území Karoliny a nábřeží Ostravice,“ doplnil Riger.
Součástí stavby bude úprava navazující cesty, přestavba tří křižovatek, z nichž dvě budou okružní, nové chodníky a komunikace pro cyklisty.
Vybraný architekt Roman Koucký nenavrhl most poprvé. K jeho nejznámějším dílům patří Trojský most v Praze nebo Mariánský most v Ústí nad Labem. Vedení města oceňuje, že do ostravského návrhu promítl historii města.
„Charakteristickým prvkem jsou takzvané chrliče ohně umístěné po obou stranách mostu. Tento motiv odkazuje na průmyslovou tradici regionu a jeho ocelářskou historii,“ vysvětloval Riger. Dalším prvkem budou třeba reliéfy znaků městských částí na mostních pilířích obou nábřeží a vysoké stožáry s vlajkami.
Soutěž na zhotovitele vyhrála firma s cenovou nabídkou 274 milionů korun. Po celou dobu stavby bude most uzavřený. Řidiči budou muset využít náhradní trasy. Jde už tak o několikátý most, jehož renovace komplikuje jízdu automobilů po Ostravě. Stavbaři obsadili hned čtyři mosty v Rudné ulici, práce pokračují i na Frýdlantských mostech v centru města.
