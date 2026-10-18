Motokrosový závodník nepřežil nehodu na Opavsku, zemřel v nemocnici

Třiapadesátiletý motokrosový závodník nepřežil nehodu, která se stala v sobotu při závodech v Budišově nad Budišovkou na Opavsku. Po pádu utrpěl mnohočetná vážná zranění, s nimiž ho záchranáři v kritickém stavu letecky přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava. Později tam zemřel. ČTK to řekli mluvčí záchranářů Lukáš Humpl a policie Eva Michalíková.
Nehoda se stala po 14:30. Na místo vyjel záchranářský tým z Vítkova a přiletěla také letecká záchranná služba. Muž po pádu zůstal v bezvědomí, první pomoc mu poskytovali svědci nehody. "Podle prvotních informací muž spadl, aniž by došlo ke kontaktu s jiným závodníkem," řekla Michalíková s tím, že okolnostmi celé události se již zabývají opavští kriminalisté.
"Závodník utrpěl vážná poranění hlavy, páteře, hrudníku, pánve a končetin. Záchranáři mu ošetřili krvácející rány, podali potřebné léky a zajistili dýchací cesty intubací. Následně jej napojili na umělou plicní ventilaci a znehybnili mu poraněné končetiny i pánev," uvedl Humpl.
Kvůli vážnému poranění plic bylo nutné také chirurgické ošetření hrudníku. Vzhledem k rozsahu zranění, která muže bezprostředně ohrožovala na životě, lékař rozhodl o podání krevní transfuze ještě před převozem do nemocnice.
Do Fakultní nemocnice Ostrava byl muž transportován vrtulníkem. Při předání zdravotníkům byl jeho stav kritický. Navzdory následné péči později zemřel.