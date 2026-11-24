Autobusům společnosti Z-Group Bus letos v Moravskoslezském kraji čtyřikrát začal hořet motor. Ve všech případech šlo podle dopravce o autobusy SOR na stlačený zemní plyn (CNG) ze stejné výrobní série a roku výroby, které zajišťují dopravu na Vítkovsku. Firma kvůli opakovaným požárům dělá mimořádné technické kontroly a postupně tento typ vozidel stahuje z provozu. ČTK to řekl její mluvčí Miroslav Slaný.
Příčiny požárů vyšetřují hasiči, policie a Technický ústav požární ochrany. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyjádření výrobce autobusů, firmy SOR Libchavy ČTK zjišťuje.
Naposledy autobus hořel dnes ráno v obci Vrchy na Novojičínsku. Oheň zasáhl téměř celé vozidlo, řidič stihl vystoupit a nikdo nebyl zraněn. Autobus podle společnosti v době požáru nebyl na pravidelné lince a byl v něm pouze řidič. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 700.000 korun.
Předchozí požáry hasiči zaznamenali 18. listopadu v Březové na Opavsku, v červnu ve Vítkově a v únoru ve Větřkovicích. Také v těchto případech se řidičům a cestujícím podařilo z vozidel včas vystoupit. V Březové cestovalo autobusem 13 lidí, předběžná škoda činila 500.000 korun. Ve Vítkově oheň zasáhl téměř celý autobus a škoda se blížila milionu korun.
"Všechny události vykazovaly obdobné znaky a měly obdobný průběh. Požár vznikl vždy v zadní motorové části vozidla na levé straně," uvedl Slaný. Podle dopravce se mimo oblast Vítkovska v žádné jiné lokalitě Česka, kde firma zajišťuje veřejnou dopravu, podobné požáry autobusů nestaly. Společnost zároveň uvedla, že obdobné požáry autobusů stejného typu a pohonu CNG zaznamenali také další dopravci.
Hasiči již ukončili vyšetřování požárů ve Větřkovicích a Vítkově. "V obou případech jsme stanovili jako příčinu technickou závadu v motorovém prostoru," uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Případy z Březové a dnešní z Vrchů se podle ní stále vyšetřují. Do vyšetřování jsou zapojeni také policisté a Technický ústav požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR.
"Opavští kriminalisté zahájili v souvislosti s několika letošními požáry autobusů úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti," uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková. Okolnostmi a příčinami jednotlivých požárů se policie nadále zabývá.
Z-Group Bus odmítá, že by příčinou požárů mohl být nevyhovující technický stav autobusů nebo jejich nedostatečná údržba. Podle firmy byly vozy pořízeny nové přímo od výrobce, mají platné technické kontroly a pravidelně procházejí servisem. Při opravách společnost používá originální náhradní díly. O objasnění příčin požárů požádala také výrobce autobusů SOR Libchavy.
"Přijímáme i další preventivní opatření. Realizujeme zevrubné mimořádné technické prohlídky dotčených vozidel, postupně stahujeme daný typ autobusů z provozu a současně připravujeme mimořádné zapůjčení náhradních autobusů pro oblast Vítkovska," doplnil Slaný. Nasazení náhradních vozů však podle něj musí schválit Moravskoslezský kraj.