Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se kolony. Záchranáři na místo vyslali vrtulník. ČTK to řekla mluvčí novojičínské policie Kateřina Kubzová.
Nehoda se stala okolo okolo 11:30 v úseku mezi Bělotínem a obcí Rybí. Dálnice byla do 12:30 ve směru na Český Těšín uzavřená.
"V Katastru obce Jeseník nad Odrou motorkář v místě zúžení komunikace z dosud nezjištěných příčin narazil do dopravního značení," uvedla Kubzová.