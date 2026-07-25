Motorkář nepřežil v Bílé na Frýdecko-Místecku střet s jelenem

Jednasedmdesátiletý motorkář dnes zemřel po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice I/35 směrem od Slovenska je po nehodě zavřená. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Nehoda se stala krátce před polednem. "Podle předběžně zjištěných informací jel řidič na motocyklu, přičemž došlo ke střetu s jelenem, který chtěl přes motorkáře přeskočit. Při tomto manévru však došlo k jejich kontaktu a následnému pádu muže na motorce. Ten i přes veškerou snahu jak svědků, tak následně i zdravotníků na místě svému zranění podlehl," uvedla mluvčí.
Střet nepřežilo ani zvíře. Policisté v místě nehody odklání dopravu.