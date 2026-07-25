Motorkář nepřežil v Bílé na Frýdecko-Místecku střet s jelenem

Jednasedmdesátiletý motorkář dnes zemřel po střetu s jelenem v Bílé na Frýdecko-Místecku. Silnice I/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba dvě hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. ČTK o tom informovala policejní mluvčí Eva Michalíková a Národní dopravní informační centrum. Provoz se podařilo obnovit krátce před 14:30.
Nehoda se stala před polednem. "Podle předběžně zjištěných informací jel řidič na motocyklu, přičemž došlo ke střetu s jelenem, který chtěl přes motorkáře přeskočit. Při tomto manévru však došlo k jejich kontaktu a následnému pádu muže na motorce. Ten i přes veškerou snahu jak svědků, tak následně i zdravotníků na místě svému zranění podlehl," uvedla mluvčí. Střet nepřežilo ani zvíře.