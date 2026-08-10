Motorkář ve Frýdku-Místku zemřel po srážce s chodcem, ten je těžce zraněný

Motorkář, který v neděli večer ve Frýdku-Místku na přechodu pro chodce srazil chodce, zemřel. Při nehodě utrpěl vážná zranění také pětašedesátiletý chodec, který byl letecky transportován v kritickém stavu do nemocnice. ČTK o nehodě informovala mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
Nehoda se stala kolem 19:30 v Ostravské ulici. "Podle dosavadních zjištění jel autobus v levém jízdním pruhu směrem od Sviadnova, zatímco v pravém pruhu jel osobní automobil. Za autobusem jel jednatřicetiletý motocyklista, který se podle policie pokusil mezi autobusem a osobním vozidlem předjet autobus a vjet před osobní automobil. Manévr provedl v těsné blízkosti přechodu pro chodce, kde v tu chvíli přecházel pětašedesátiletý muž. Motocyklista do něj narazil," uvedla.
Svědci nehody začali oběma zraněným okamžitě poskytovat první pomoc. V záchraně životů pokračovali po příjezdu také policisté až do příjezdu hasičů a zdravotnických záchranářů. Přes veškerou snahu záchranářů jednatřicetiletý motocyklista na místě zemřel. Chodec utrpěl vážná zranění. Lidé v autobuse ani v osobním automobilu zraněni nebyli. "Sražený pětašedesátiletý chodec utrpěl velmi vážné poranění hlavy a dolní končetiny. Na urgentním příjmu byl předán ve stavu přímého ohrožení života," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Ostravská ulice byla po nehodě uzavřena a policisté dopravu odkláněli po okolních komunikacích. Silnice byla znovu průjezdná kolem 22:45. Příčiny a okolnosti nehody nyní prověřují kriminalisté z Frýdku-Místku.