Darek Štalmach
  12:32aktualizováno  12:32
Desítky milionů korun už stály současné mrazy a sněžení města a obce v Moravskoslezském kraji. Další desítky milionů vydávají organizace, které mají na starosti sjízdnost silnic a průchodnost chodníků.
ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Průměrný počet výjezdů v zimních sezonách posledních let se pohybuje okolo 21 až 23, nyní to k 15. lednu bylo už 17 výjezdů, z nichž převážná část se týkala ošetření komunikací kombinací solení a plužení,“ popsala náročnost aktuální zimy Ilona Honusová, mluvčí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Jen v tomto největším ostravském obvodu od začátku listopadu spotřebovali na údržbu cest a chodníků 84 tun soli za 330 tisíc korun, celkové náklady na zimní údržbu dosáhly 621 tisíc korun.

Starost o sníh na silnicích a chodnících v rámci Ostravy je poměrně složitá záležitost, o některé se starají obvody, o další zase Ostravské komunikace, o silnice první třídy a dálnice pak třeba Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Spotřebovali už více posypu než loni

„Ostravské komunikace mají na starosti údržbu místních komunikací, po kterých jezdí MHD, a klíčových ulic v Ostravě. To je v součtu 160 kilometrů,“ vysvětlila Eva Kijonková, mluvčí Ostravských komunikací (OK). „Stejně tak nemíří sypače OK do menších ulic, kde je údržba věcí městských obvodů. To platí i pro chodníky.“ I přesto Ostravské komunikace letos už spotřebovaly okolo tisíce tun soli a přibližně 280 tisíc litrů solanky.

„To je více než za celou loňskou zimu a blížíme se ke spotřebě ze zimního období 2021/2022. Náklady budou přesněji jasné ke konci ledna, ale odhadujeme je dosud na zhruba deset milionů korun,“ dodala Eva Kijonková.

Silnice nižších tříd v rámci kraje pak má na starosti hlavně Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). „Na zimní měsíce má SSMSK připraveno cca 31 tisíc tun soli a cca 39 tisíc tun inertního materiálu. Od začátku roku 2026 bylo celkem spotřebováno cca 3,5 tisíce tun soli a tři tisíce tun inertního materiálu,“ přiblížila čerstvá data Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu, pod který SSMSK spadá, s tím, že na zimní údržbu má správa vyčleněno zhruba 110 milionů korun.

Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář

Zhruba pětkrát vyšší rozpočet má pro tuto zimu připraveno Ředitelství silnic a dálnic. „V roce 2025 vynaložila Správa Ostrava ŘSD na letní i zimní údržbu přibližně 573,6 milionu korun, pro rok 2026 jsou v plánu náklady ve výši 545,2 milionu korun,“ vysvětlil Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

Letos je třeba více solit

1,2 milionu korun, 700 tisíc na údržbu a 500 tisíc na materiál už stála zimní údržba karvinské technické služby. „V polovině letošní zimy máme náklady podobné těm, které jsme měli v minulých několika zimách za celé jejich období,“ konstatoval Zbyněk Gajdacz, ředitel TS Karviná. „Prozatím jsme spotřebovali cca 160 tun soli a pět tun inertního materiálu.“

Přes 440 tun posypové soli a 425 tun inertního materiálu už použili v Orlové. „Vzhledem k povaze letošní zimy je vyšší spotřeba soli na úkor inertního materiálu,“ konstatoval Libor Tannhäuser, ředitel společnosti SMO Orlová.

Podstatně lépe vidí situaci v nedalekém Havířově. „Klimatické podmínky a s tím související zimní údržbu zatím nelze, s ohledem na náklady, označit jako nějak nadstandardní,“ konstatovala mluvčí havířovského magistrátu Rosalie Seidl Pokorná.

22. ledna 2026  13:21

