Multifunkční hala v Ostravě-Zábřehu změní od září název na Mustang Aréna

Multifunkční hala v Ostravě-Zábřehu, která je s kapacitou 11.000 diváků jednou z největších v Česku, změní od září název z Ostravar Aréna na Mustang Aréna. Souvisí to s prodloužením dlouholetého partnerství haly s Pivovary Staropramen do roku 2031 a změnou hlavního piva na Mustang 10. ČTK to dnes sdělila mluvčí Staropramenu Kateřina Pavlíková.
"Naše partnerství s ostravskou arénou trvá již téměř 20 let, proto jsme se rozhodli, že do nové sezony vstoupíme nejen s novým názvem, ale také se změnou hlavního piva na Mustang 10. Ten jsme vyvinuli právě pro sportovní a kulturní akce tak, aby si na jeho hořké chuti fanoušci pochutnali a zároveň splňoval legislativní požadavky pro prodej v těchto areálech," uvedl ředitel marketingu Pivovarů Staropramen Martin Smejkal. Výčepní technologie v hale prošly během léta modernizací.
"Partnerství se nyní prodlužuje až do poloviny roku 2031 a nově se vztahuje také na některá naše další sportovní zařízení, konkrétně na Multifunkční halu s druhou ledovou plochou přímo navazující na Mustang Arénu, Atletickou halu a nově vybudovanou Střelnici Ostrava," uvedl Petr Handl, výkonný ředitel městské společnosti Vítkovice Aréna, která uvedená sportoviště provozuje.
Hala, která je jednou z dominant Ostravy, byla slavnostně otevřena 17. května 1986. Navrhl ji architekt Vladimír Dedeček. Nejznámější je jako domácí stadion hokejistů Vítkovic, několikrát hostila i mistrovství světa v hokeji a další významné sportovní události. Vystupují v ní i největší hvězdy světové populární hudby. Hala už vystřídala několik názvů. Od svého vzniku se jmenovala Palác kultury a sportu, po rekonstrukci v letech 2003 až 2004 nesla jméno energetické společnosti ČEZ, posledních deset let se jmenovala Ostravar Aréna.