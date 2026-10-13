Mural v Těšínském divadle propojuje českou a polskou identitu města

Autor: ČTK
  9:51aktualizováno  9:51
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Prostory Těšínského divadelního a kulturního centra (TDKC), jehož součástí je Těšínské divadlo, nově zdobí velkoformátový malířský cyklus Dotek identity Těšína/Cieszyna vizuální umělkyně Jany Kubiszové. Dílo inspirované společnou historií, kulturou a symboly českého Těšína a polského Cieszyna propojuje oba břehy řeky Olše a připomíná společné kořeny rozděleného města. ČTK to dnes řekla Zuzana Martinčík Glacová.

"Projekt vznikal převážně během letních prázdnin. Výsledná kompozice zahrnuje dvě hlavní malby v konferenčním sále a navazující vizuální linku na interiérové chodbě centra. Jednotlivé části tvoří propojený celek, který návštěvníky provází společnou kulturní identitou Těšínska," uvedla.

Ústředním motivem maleb je řeka Olše, do jejíhož dynamického toku autorka kaligraficky začlenila text písně Plyneš, Olše od Jana Kubisze, která slouží jako neoficiální hymna obyvatel Těšínského Slezska.

Na říční motiv navazuje dialog dvou rovnocenných dlaní symbolizujících vzájemný respekt a propojení obou částí města. Pozadí kompozice doplňuje ornamentální síť inspirovaná tradiční těšínskou krajkou.

"Těšínský kroj je v rámci České republiky naprosto výjimečný tím, že vdané ženy nosily krajku přes čelo. Na tuto jedinečnost mě navedla paní knihovnice a jsem nesmírně ráda, že tento prvek mohl v malbě zafungovat jako symbolická pavučina našich společných, nedělitelných kořenů. Byla to pro mě úžasná koncepční práce s identitou Těšína a Cieszyna," řekla autorka Kubiszová.

Malby obsahují také odkazy na architekturu, historii a každodenní život města. Návštěvníci v nich mohou objevit 12 významných architektonických staveb, šest z české a šest z polské strany, latinský nápis odkazující na papežskou bulu z roku 1155 i autentické schéma zastávek někdejší těšínské tramvaje. Dílo tak propojuje výtvarné zpracování s historickými a kulturními detaily, které utvářejí identitu regionu. Mural je veřejnosti přístupný trvale v běžném provozu, například při návštěvě divadelních představení, přednášek a konferencí.

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