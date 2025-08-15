„Se zasahující horskou službou spolupracoval pozemní záchranářský tým z Frenštátu pod Radhoštěm a vzhledem k předpokladu směrování zraněného do traumatologického centra, na místo vzlétl tým letecké záchranné služby,“ uvedl mluvčí záchranářů Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
Kromě příznaků těžkého poranění hlavy měl devětadvacetiletý muž také oděrky a tržné ranky v obličeji a na horních končetinách. Při příjezdu záchranářů byl při vědomí.
„V rámci přednemocniční neodkladné péče bylo provedeno znehybnění páteře, ošetření ran a zajištění periferní žilní linky pro podávání infuzí,“ popsal Humpl.
Aby záchranáři mohli muže letecky transportovat na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice, musela ho nejdříve pozemní posádka dostat k hotelu Ráztoka, odkud mohl vrtulník vzlétnout. Do péče lékařů muže předávali ve vážném, ale stabilizovaném stavu.
Není to zdaleka jediné podobné těžké zranění při sjezdu z beskydského horského sedla Pustevny k trojanovické Ráztoce na koloběžce. Jde sice o asfaltovou silnici, ale poměrně strmou a plnou zatáček. Lidé tam sjíždějí jak na svých koloběžkách i kolech, tak tam navíc funguje koloběžková půjčovna.
Lidé sjíždějí na koloběžkách z horského sedla Pustevny (červená značka) po tzv. Knížecí cestě dolů k trojanovické Ráztoce (modrá značka). Mnozí však přecení své síly a havarují.
