Muž na Bruntálsku zemřel po těžké alergické reakci po bodnutí hmyzem

Čtyřiapadesátiletý muž zemřel v sobotu na následky těžké alergické reakce po bodnutí hmyzem v zalesněném terénu poblíž Karlovic na Bruntálsku. Záchranáři během soboty zasahovali v Moravskoslezském kraji celkem u sedmi pacientů s alergickou reakcí po bodnutí vosou nebo sršní. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
Muž se nacházel v lese poblíž Karlovic, kde u něj došlo k selhání oběhu. Laický zachránce před příjezdem zdravotníků zahájil resuscitaci, v níž pokračovaly také zasahující posádky. "I přes maximální snahu všech se nepodařilo obnovit životní funkce muže," uvedl Humpl. Lékař následně konstatoval jeho smrt.
Podle Humpla záchranáři během soboty ošetřili celkem sedm lidí s alergickou reakcí. "U dvou pacientů došlo po zaléčení k odeznění příznaků, čtyři pacienti byli po poskytnutí první pomoci převezeni do nemocnic," řekl. Pacientům bylo od sedmi do 64 let.