Muž na elektrokoloběžce utrpěl v Opavě po srážce s osobním autem těžká zranění

Opavští kriminalisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu, při které se dnes po poledni v Opavě těžce zranil muž jedoucí na elektrokoloběžce. Po střetu s osobním automobilem byl transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Okolnosti nehody policie prověřuje. ČTK to řekl mluvčí policie Jan Segsulka.
Nehoda se stala krátce po 12:00 v ulici Jánská. Podle dosud zjištěných informací se střetl jednačtyřicetiletý muž, který jel na elektrokoloběžce směrem do Kylešovic, s osobním vozem Škoda Superb. Automobil řídila třiapadesátiletá žena, která vyjížděla z parkovacího místa u krajnice.
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že muž na koloběžce byl po nehodě při vědomí. Utrpěl ale těžká poranění hlavy a nohou. Záchranáři jej převezli do Fakultní nemocnice Ostrava.
Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky negativní. U zraněného muže policisté nařídili odběr biologického materiálu v nemocnici.