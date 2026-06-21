Muž na elektrokoloběžce utrpěl v Opavě po srážce s osobním autem těžká zranění

Autor: ČTK
  20:57aktualizováno  20:57
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Opavští kriminalisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu, při které se dnes po poledni v Opavě těžce zranil muž jedoucí na elektrokoloběžce. Po střetu s osobním automobilem byl transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Okolnosti nehody policie prověřuje. ČTK to řekl mluvčí policie Jan Segsulka.

Nehoda se stala krátce po 12:00 v ulici Jánská. Podle dosud zjištěných informací se střetl jednačtyřicetiletý muž, který jel na elektrokoloběžce směrem do Kylešovic, s osobním vozem Škoda Superb. Automobil řídila třiapadesátiletá žena, která vyjížděla z parkovacího místa u krajnice.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že muž na koloběžce byl po nehodě při vědomí. Utrpěl ale těžká poranění hlavy a nohou. Záchranáři jej převezli do Fakultní nemocnice Ostrava.

Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky negativní. U zraněného muže policisté nařídili odběr biologického materiálu v nemocnici.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Opilému mladíkovi došly síly uprostřed křižovatky, usnul na nastartované motorce

Motorkář, který usnul v křižovatce, nadýchal 2 promile

Dvaadvacetiletý cizinec na Královéhradecku usnul na nastartované motorce uprostřed křižovatky. Když na místo dorazila hlídka, muž byl pryč. Vysvětloval to tím, že mu došel benzin. Při dechové zkoušce...

22. června 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

O 400 milionů více, než byl plán. Oprava českobudějovické Slavie stála miliardu

České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura....

Oprava českobudějovického kulturního domu Slavie stála 1,055 miliardy korun. Je to přibližně o 400 milionů korun více, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka českobudějovické primátorky...

22. června 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Lochotínský amfiteátr čekají tři večery s muzikálem Mamma Mia! s písněmi ABBA

ilustrační snímek

Téměř třikrát vyprodalo plzeňské Divadlo J. K. Tyla lochotínský amfiteátr na desátý ročník akce Noc s operou. Letos pod širým nebem uvede muzikál Mamma Mia! s...

22. června 2026  15:28,  aktualizováno  15:28

Pokud Pavel kvůli summitu podá kompetenční žalobu, ÚS ji projedná přednostně

Pokud Pavel kvĹŻli summitu podĂˇ kompetenÄŤnĂ­ Ĺľalobu, ĂšS ji projednĂˇ pĹ™ednostnÄ›

Pokud prezident Petr Pavel podá kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře kompetenční žalobu, bude se jí Ústavní soud (ÚS) zabývat přednostně. Kauzu...

22. června 2026  15:25,  aktualizováno  16:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí aktuálně: O víkendu mohou přijít i čtyřicítky. Padne český rekord a kdy vedra povolí?

ilustrační snímek

Teploty nad 30 stupňů Celsia a bouřky, takový je výhled na následující dny. Dlouhá vlna veder podle aktuálních předpovědí meteorologů zatím polevovat nebude. Některé aplikace však ukazují, že se v...

22. června 2026

Šest zraněných po srážce tří aut na Příbramsku, vozy skončily v příkopu

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

U Rosovic na Příbramsku směrem na Dobříš havarovala v pondělí po poledni dvě osobní auta a dodávka. Šest lidí utrpělo zranění, na místě přistával vrtulník, řekl policejní mluvčí Pavel Truxa. Silnice...

22. června 2026  14:52,  aktualizováno  16:50

Kladno prodá vstupenky na festival Dny města Kladna přednostně svým obyvatelům

ilustrační snímek

Kladno letos poprvé prodá vstupenky na festival Dny města Kladna přednostně svým obyvatelům. Lístky budou třeba pouze na sobotní program, který vyvrcholí...

22. června 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Rekonstrukce Barevných domků Hajnice začne v roce 2027, kraj vyčlení 125 mil.Kč

Rekonstrukce BarevnĂ˝ch domkĹŻ Hajnice zaÄŤne v roce 2027, kraj vyÄŤlenĂ­ 125 mil.KÄŤ

Královéhradecký kraj vyčlení na druhou etapu oprav ústavu sociálních služeb Barevné domky Hajnice na Trutnovsku 125 milionů korun. Stavbaři opraví a dobudují...

22. června 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Majitelé chtějí zámek ve Skřivanech na Hradecku zpřístupnit veřejnosti

V HoĹ™icĂ­ch na JiÄŤĂ­nsku vznikne centrum integrovanĂ©ho zĂˇchrannĂ©ho systĂ©mu

Památkově chráněný novogotický zámek na východním okraji obce Skřivany na Královéhradecku získají od kraje za 20,5 milionu korun Marcel a Dušan Rykrovi. Dnes o...

22. června 2026  15:07,  aktualizováno  15:48

Sloučená muzea ponesou jméno objevitele Věstonické Venuše, záměr dál budí spory

Budova hraběcí rezidence, v níž sídlí Muzeum regionu Boskovicka.

Jedna společná kulturní instituce místo dvou samostatných vznikne od příštího roku v okrese Blansko. Zatímco dosud fungovaly Muzeum Blanenska a Muzeum regionu Boskovicka samostatně, nově je...

22. června 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Extrémní brutalita a cynismus vraha. Známému skoro uřízl hlavu, dostal výjimečný trest

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Soud dnes uložil výjimečný trest 25 let vězení Michalu Štrumfovi, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Verdikt není pravomocný. Devětadvacetiletý Štrumfa...

22. června 2026  16:22

Dračí fontána v Pardubicích se podle starosty opravy do voleb nedočká

ilustrační snímek

Čtyři sezony odstavená dračí fontána v Bubeníkových sadech v Pardubicích se do konce volebního období opravy nedočká. O jejím osudu rozhodnou až zastupitelé,...

22. června 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.