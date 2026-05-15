Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil dostat prostřednictvím dvou žen. Padělky ale vždy odhalili pracovníci směnárny či banky. ČTK to řekla mluvčí novojičínské policie Kateřina Kubzová. Muž se podle ní přiznal. Ve vězení může strávit až osm let.
Případem se policisté zabývali od ledna. Nejprve řešili dva případy falešných bankovek, které chtěly nezávisle na sobě směnit dvě ženy ve směnárně a bance. Policisté nakonec zjistili, že padělky ženy získaly od stejného muže.
"Nejprve muž dal své známé jako splátku půjčky dvě bankovky v hodnotě 50 euro. Když pak chtěla peníze směnit na české koruny, pracovnice směnárny jí bankovky zadržela s tím, že se jedná o padělky," uvedla. Dodala, že druhou ženu muž požádal, aby mu směnila celkem 40 euro za české koruny. Žena mu vyhověla. Že jde o padělky, odhalila později pracovnice banky.
Kubzová doplnila, že odborné posudky potvrdily, že se jedná o napodobeniny skutečných bankovek. Chyběly na nich sice ochranné prvky, na první pohled se ale podle policie jevily jako pravé. "Ženy tak nedokázaly jejich původ odhalit," řekla.
Kriminalisté muže zadrželi a obvinili z padělání a pozměnění peněz. "Při výslechu se přiznal. Napodobeniny bankovek, které byly určené pro filmové účely, získal od svého známého. Ten si je údajně objednal z internetového obchodu. Obviněnému v případě odsouzení hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi," uvedla.