Muž podezřelý z vraždy sousedky v Havířově zemřel v psychiatrické léčebně

Čtyřiačtyřicetiletý muž podezřelý ze sobotní vraždy o dvacet let starší sousedky v Havířově na Karvinsku zemřel ve čtvrtek v psychiatrické léčebně. Podle pitvy se jednalo o přirozené úmrtí. Policie tak případ odloží. Novináře o tom dnes informovala policejní mluvčí Eva Michalíková.
Muž podle policie v sobotu po poledni kontaktoval sousedku a fyzicky ji napadl. Policisté útočníka zadrželi po příjezdu na místo. Spolu se zdravotníky ženě poskytovali první pomoc, ale svým zraněním nakonec podlehla. Muž ale nebyl schopen procesních úkonů a skončil v psychiatrické léčebně.
"Můžeme potvrdit, že muž, který byl podezřelý z vraždy z minulého týdne v Havířově, ve čtvrtek zemřel. Na základě výsledku soudní pitvy se jednalo o přirozené úmrtí bez účasti další osoby. Krajští kriminalisté se okolnostmi tohoto případu i nadále zabývají a s největší pravděpodobností dojde k jeho odložení, jelikož podezřelá osoba zemřela," uvedla Michalíková.