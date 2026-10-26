Muž podle policie zneužil identitu své známé a sjednal si na ni půjčky

Autor: ČTK
  13:18aktualizováno  13:18
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pět desítek bankovních půjček za skoro tři miliony korun podle novojičínských policistů sjednal či se pokusil sjednat na jméno své známé pětatřicetiletý muž. Podle kriminalistů zneužil její bankovní identitu a přístupové údaje, ovládal její účty a část jejích příjmů převáděl na jiné účty. Ženě tím údajně způsobil vážné finanční problémy a připravil ji téměř o milion korun. Policisté muže v těchto dnech obvinili z podvodu a dalších trestných činů. V případě odsouzení mu hrozí až osm let vězení. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Petra Hrubá.

Případ začali policisté řešit poté, co žena loni podala trestní oznámení. Na situaci upozornila její rodina. Podle kriminalistů žena kvůli stejnému muži v minulosti skončila v insolvenci.

"Muž si získal ženinu důvěru pod záminkou obnovení jejich vztahu a pomoci s podnikáním. V roce 2022 ji měl přimět, aby si na své jméno založila živnost. Společně pak obcházeli banky, kde byly na její jméno zřízeny další podnikatelské účty," uvedla Hrubá.

Žena se podle policie neorientovala v digitálním prostředí ani v internetovém bankovnictví. Muž toho využil, získal její přihlašovací údaje i bankovní identitu a účty ovládl. Poškozená tak podle kriminalistů neměla přehled o provedených finančních operacích.

Během tří let muž podle vyšetřovatelů na ženino jméno sjednal nebo se pokusil sjednat 49 úvěrů v celkové hodnotě téměř tři miliony korun. Zároveň si měl přeposílat její mzdu na jiné bankovní účty. Peníze pak používal pro vlastní potřebu nebo z nich splácel úvěry. Tímto způsobem údajně získal téměř milion korun.

Kriminalisté oddělení hospodářské kriminality v Novém Jičíně muže obvinili z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, krádeže a úvěrového podvodu.

Policie upozorňuje, že lidé by neměli nikomu sdělovat přihlašovací údaje, hesla, PIN ani ověřovací kódy, a to ani partnerům či blízkým známým. Varuje také před zakládáním živnosti nebo firmy na vlastní jméno pro někoho, kdo ji má ve skutečnosti řídit. "Za závazky a případné podvody totiž může nést odpovědnost osoba, na jejíž jméno je podnikání vedeno," uvedla mluvčí.

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